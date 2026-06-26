PRES Grupa Deweloperska Toruń miażdży Włókniarz Częstochowa. Znamy wynik jednostronnego starcia

PRES deklasuje Włókniarza w rewanżu

Ekstraliga żużlowa to arena niezwykle zaciętych rywalizacji, jednak tym razem kibice byli świadkami całkowitej dominacji jednej ze stron. Drużyna PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonała na własnym torze zespół Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 67:23. Było to spotkanie rewanżowe, a wysokie zwycięstwo gospodarzy nie pozostawiło złudzeń co do ich aktualnej dyspozycji.

Warto przypomnieć, że już pierwsze starcie obu ekip zakończyło się triumfem torunian. Wówczas wygrali oni 53:37. Dzięki wygranej w dwumeczu PRES zgarnął również punkt bonusowy, który jest niezwykle cenny w kontekście układu tabeli Ekstraligi.

Kto zdobył najwięcej punktów dla gospodarzy?

Torunianie zaprezentowali bardzo wyrównany i wysoki poziom. Bezapelacyjnym liderem okazał się Robert Lambert, który zapisał na swoim koncie komplet 15 punktów (3,3,3,3,3). Tuż za nim uplasował się Patryk Dudek z dorobkiem 13 punktów (3,2,2,3,3). Znakomity występ zanotował również Norick Bloedorn, zdobywając 12 punktów.

Reszta zespołu PRES również solidnie zapunktowała. Emil Sajfutdinow dorzucił 11 punktów, Mikołaj Duchiński 6, a Mikkel Michelsen i Antoni Kawczyński zdobyli po 5 punktów dla swojej drużyny. Taka postawa całego zespołu przełożyła się na tak spektakularny końcowy wynik.

Jak punktowali zawodnicy Włókniarza Częstochowa?

W drużynie gości zdecydowanie zabrakło zawodnika, który potrafiłby nawiązać równorzędną walkę z rozpędzonymi gospodarzami. Najlepszym z nich okazał się Rohan Tungate, który zdołał uzbierać 8 punktów (2,2,t,1,1,2). Mads Hansen wywalczył 5 punktów, a Jaimon Lidsey zakończył zawody z dorobkiem 4 punktów.

Pozostali zawodnicy Krono-Plast Włókniarz Częstochowa zaprezentowali się poniżej oczekiwań. Szymon Ludwiczak zdobył 3 punkty, Jakub Miśkowiak 2, a Sebastian Szostak 1 punkt. Alan Ciurzyński i Franciszek Karczewski nie powiększyli dorobku punktowego swojej drużyny, kończąc mecz z zerowym kontem.