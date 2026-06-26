Robert Lewandowski z pewnością zdążył już przywyknąć do faktu, że jego finanse budzą ogromne zainteresowanie, a wiele osób chciałoby poznać dokładny stan jego konta. O zarobkach kapitana reprezentacji Polski z czasów jego najlepszych lat kariery najwięcej wiedział Cezary Kucharski, były kadrowicz i dawny agent słynnego piłkarza, który teraz postanowił podzielić się tą wiedzą.

– Pewnie ze 100 mln zł brutto rocznie. No, może nawet więcej

Takimi słowami Kucharski podsumował roczne dochody "Lewego", uwzględniając w tym zarówno klubowe pensje, jak i zyski płynące z udziału w kampaniach reklamowych. Były menedżer nie pominął również kwestii codziennego funkcjonowania piłkarza i jego skłonności do wydawania ogromnych sum. W jego opinii Lewandowski przywykł do luksusu na najwyższym poziomie. Były agent zauważył, że Robert skupił się na konsumpcjonizmie i luksusowych dobrach, takich jak jachty, luksusowe rezydencje czy podróże prywatnymi odrzutowcami, co wiąże się z gigantycznymi wydatkami. Kucharski zastanawia się nawet publicznie, czy zgromadzone przez piłkarza środki pozwolą mu na utrzymanie takiego standardu do końca życia.

Luksusowe życie Lewandowskiego. Były agent podał konkretne kwoty z reklam

Podczas wywiadu dla serwisu Świat Gwiazd poruszono również temat umów sponsoringowych. Kucharski ujawnił, jak ogromne pieniądze, jego zdaniem, generowały komercyjne współprace z udziałem kapitana reprezentacji. Wyjaśnił, że wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie około 10-12 milionów rocznie, z czego jego prowizja jako agenta wynosiła zazwyczaj od 20 do 30 procent tej kwoty. Dodał przy tym, że ostateczny podział zależał od stopnia zaangażowania w konkretny projekt, a niekiedy w realizację umów zaangażowane były także inne osoby trzecie.