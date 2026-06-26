Atak nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek ranił pacjentki i personel szpitala

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju

Zdarzenie miało miejsce 25 czerwca 2026 roku chwilę po godzinie 18:00 w jastrzębskiej placówce medycznej. 19-letni napastnik wszedł do budynku i udał się na jeden z oddziałów, gdzie z nieustalonych dotychczas przyczyn zaatakował nożem przebywające tam pacjentki. Na sytuację natychmiast zareagował personel medyczny, który ruszył z pomocą poszkodowanym kobietom. Policja została powiadomiona o zajściu i szybko pojawiła się na miejscu interwencji.

Cztery osoby poszkodowane w wyniku ataku

W wyniku zdarzenia rany kłute odniosły cztery osoby, do których należą dwie pacjentki, lekarz oraz pielęgniarka. Stan większości poszkodowanych określany jest jako stabilny, jednak jedna z pacjentek wymagała przeprowadzenia operacji. Kobieta ta znajduje się obecnie w stanie ciężkim. Pozostali ranni otrzymali niezbędną pomoc medyczną i pozostają pod obserwacją personelu.

Zatrzymanie 19-letniego napastnika pod wpływem narkotyków

Policjanci przybyli do szpitala w trakcie obezwładniania napastnika przez pracowników placówki. Mundurowi natychmiast przejęli 19-letniego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju, zakuli go w kajdanki i przewieźli do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy, jednak wstępne badanie na obecność środków zabronionych potwierdziło, że znajdował się on pod wpływem narkotyków. Od zatrzymanego pobrano dodatkowo krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Prokuratura zajmie się sprawą nożownika

Dzięki szybkiemu zgromadzeniu materiału dowodowego 19-latek został 26 czerwca 2026 roku doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Śledczy analizują teraz wszystkie okoliczności oraz motywy działania młodego mężczyzny. O tym, czy wobec zatrzymanego zostaną zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, zadecyduje prokurator oraz sąd. Za atak na pacjentki oraz personel medyczny sprawcy grożą surowe konsekwencje prawne.

Źródło: Policja.pl