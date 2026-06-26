Liga Narodów siatkarzy. Argentyna wygrywa w cieniu straty

Zwycięstwo Argentyńczyków w cieniu żałoby

Siatkarze Argentyny pokonali reprezentację Chin 3:0 (25:22, 25:19, 25:22) podczas piątkowego starcia w turnieju Ligi Narodów. Spotkanie rozegrano w hali PreZero Arena w Gliwicach. Dla południowoamerykańskiej drużyny był to drugi mecz w tej rundzie turnieju. Wcześniej Argentyńczycy zdołali pokonać niemiecką ekipę z wynikiem 3:2. Reprezentanci Chin rozegrali wcześniej dwa mecze, notując porażki z Turcją (0:3) oraz Belgią (1:3).

Mecz Argentyny odbywał się jednak w bardzo smutnych okolicznościach. W nocy z czwartku na piątek poinformowano o śmierci argentyńskiego szkoleniowca Daniela Castellaniego. Z tego powodu zawodnicy z Argentyny wyszli na parkiet z czarnymi opaskami na lewych ramionach, oddając hołd zmarłemu trenerowi. Castellani był postacią doskonale znaną polskim kibicom siatkówki. W latach 2009-2010 prowadził męską reprezentację Polski.

Jakie są dalsze plany turniejowe?

Piątek był dniem wolnym dla reprezentacji Polski, która bierze udział w turnieju. Kolejnym punktem piątkowego harmonogramu było wieczorne spotkanie. O godzinie 20:00 zaplanowano rywalizację reprezentacji Belgii oraz Niemiec na gliwickim parkiecie.

Rywalizacja w ramach Ligi Narodów w PreZero Arenie Gliwice wchodzi w decydującą fazę. Sportowe zmagania drużyn narodowych zaplanowano na Śląsku do niedzieli. Polscy siatkarze przygotowują się do swoich kolejnych starć w drodze do końcowego triumfu w prestiżowych rozgrywkach.