Polskie koszykarki z kompletem zwycięstw w eliminacjach ME. Jak potoczyły się losy meczu z Rumunią?

Polskie koszykarki dominują w eliminacjach ME

W 5. kolejce grupy C eliminacji Mistrzostw Europy 2027 reprezentacja Polski koszykarek pokonała Rumunię 75:50 w Sybinie. Spotkanie charakteryzowało się wyraźną przewagą biało-czerwonych, które już w listopadzie w Sosnowcu zwyciężyły 86:41. Do kluczowych zawodniczek meczu należały Klaudia Gertchen i Amalia Rembiszewska, które zdobyły po 18 punktów. Ich skuteczność była fundamentem wysokiej wygranej.

Polki rozpoczęły mecz bez Stephanie Mavungi, najskuteczniejszej środkowej w poprzednim spotkaniu ze Słowaczkami, która została zwolniona z udziału w tych meczach. Początek był wyrównany, z kilkukrotnymi remisami, a Rumunki chwilowo prowadziły 10:7. Mimo dobrej gry w ataku pozycyjnym, początkowa niefrasobliwość w obronie nie pozwalała na szybkie zbudowanie przewagi. Kapitan Julia Niemojewska oraz Klaudia Gertchen, Aleksandra Mielnicka, Weronika Telenga i Kamila Borkowska długo szukały skutecznych rozwiązań.

Polska koszykówka kobiet: co dalej w eliminacjach ME?

Druga kwarta przebiegła całkowicie pod dyktando Polek, które dzięki rzutom rezerwowych, w tym trzem trafieniom zza linii 6,75 m Amalii Rembiszewskiej, zbudowały bezpieczną, 20-punktową przewagę (45:25). Przewaga Polek pod koszem była znacząca, o czym świadczy bilans 45:33 w tym elemencie. Kamila Borkowska osiągnęła double-double, notując 15 punktów i 11 zbiórek, co było kluczowe dla dominacji.

Przewaga była utrzymywana w drugiej połowie, mimo jedynej przegranej kwarty (9:11) w trzeciej odsłonie meczu. Julia Niemojewska doskonale kierowała grą zespołu, odnotowując aż 10 asyst, co było wartością wyższą niż cały dorobek asyst Rumunek. W końcówce spotkania zadebiutowała 17-letnia Helena Danielewicz, która w pięć minut zdobyła pięć punktów i podejmowała odważne decyzje, pokazując swój potencjał. Gertchen w drugiej połowie imponowała skutecznością z dystansu, trafiając cztery z sześciu rzutów.

Kiedy i gdzie odbędzie się Eurobasket 2027?

Polki, dzięki kompletowi zwycięstw, są już pewne pierwszego miejsca w grupie i awansu do drugiej fazy kwalifikacji Eurobasketu. Ostatnie spotkanie w pierwszym etapie eliminacji rozegrają we wtorek z Cypryjkami w Limassol. Druga faza eliminacji rozpocznie się w listopadzie, a w niej 24 drużyny zostaną podzielone na sześć grup.

Do Mistrzostw Europy z każdej z tych grup awansują po dwie najlepsze reprezentacje. Eurobasket 2027 odbędzie się w czterech krajach: Belgii, Finlandii, Szwecji oraz na Litwie, co będzie drugą edycją z rzędu w takiej formule. Reprezentacja Polski po raz ostatni brała udział w tej imprezie w 2015 roku, co podkreśla znaczenie obecnych kwalifikacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.