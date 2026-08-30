Polska wygrywa Memoriał Wagnera. Sprawdź ostateczną klasyfikację krakowskiego turnieju

Zwycięstwo po początkowych problemach

Reprezentacja Polski zanotowała triumf nad zespołem z Francji, kończąc decydujący mecz wynikiem 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:20). Początek spotkania należał do gości, którzy wygrali pierwszą partię. W kolejnych trzech setach biało-czerwoni zdominowali jednak grę, co pozwoliło im odnieść końcowe zwycięstwo w krakowskiej hali.

Wygrana w krakowskiej imprezie ma istotne znaczenie szkoleniowe przed nadchodzącymi zmaganiami o stawkę. Dla reprezentacji Polski był to już dwunasty triumf w historii rozgrywania tych zawodów. Turniej stanowił jeden z ostatnich etapów przygotowań przed mistrzostwami Europy, które zaplanowano na wrzesień.

Jak wygląda klasyfikacja końcowa turnieju?

Zwycięstwo nad zespołem Trójkolorowych zapewniło polskim siatkarzom pierwsze miejsce w 23. edycji tych zmagań. Reprezentacja Francji ostatecznie uplasowała się na drugiej pozycji w końcowej tabeli. Udział w zawodach był dla francuskich graczy równie ważnym testem przed zbliżającym się czempionatem Starego Kontynentu.

Na najniższym stopniu podium krakowskich zawodów stanęli zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych. Czwarte miejsce w prestiżowym turnieju przypadło reprezentacji Słowenii. Słoweńcy, podobnie jak Polacy i Francuzi, potraktowali te mecze jako kluczowy element szlifowania formy przed wrześniowymi mistrzostwami Europy.