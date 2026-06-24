Polska odwraca losy meczu z Belgią po ogromnych emocjach

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-06-24 23:00

Reprezentacja Polski siatkarzy weszła w drugi tydzień rywalizacji w Lidze Narodów. Po zmiennym początku turnieju, w którym drużyna odniosła dwa zwycięstwa i dwie porażki w starciach z Kubą, Ukrainą, Słowenią oraz Japonią, przyszedł czas na spotkanie przed własną publicznością. Mecz Polska - Belgia, rozegrany w środę, 24 czerwca w Gliwicach, dostarczył kibicom niesamowitych wrażeń. Biało-Czerwoni potrafili podnieść się z niezwykle trudnej sytuacji i ostatecznie triumfowali 3:2.

Siatkarze reprezentacji Polski w czerwonych strojach, stojący w rzędzie, z profilu, spoglądający w prawą stronę, z widocznym logo 4F i Orlen na koszulkach. O meczu Polska - Belgia i Lidze Narodów przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Volleyball World/ Materiały prasowe Liga Narodów siatkarzy: Reprezentacja Polski

Liga Narodów: Belgia zaskoczyła Polaków na początku spotkania

Początek tegorocznej Ligi Narodów nie był dla polskiej drużyny idealny. Choć Biało-Czerwonym udało się wygrać z Kubą oraz Ukrainą, to musieli uznać wyższość Słowenii i Japonii. Takie rezultaty stanowiły pewne rozczarowanie, biorąc pod uwagę wcześniejsze triumfy polskiej kadry na arenie międzynarodowej. Starcie z reprezentacją Belgii miało przynieść przełamanie i poprawę bilansu. Początek spotkania przyniósł jednak spore nerwy, a w pierwszej partii nasi zawodnicy przegrali 21:25. Kolejna odsłona była bardziej wyrównana, ale znów to goście zeszli z parkietu jako zwycięzcy, triumfując 25:23. Zespół znalazł się w krytycznym położeniu. Zmiana obrazu gry nastąpiła w trzecim secie, kiedy Polacy zagrali znacznie skuteczniej i pewnie wygrali do 19, co dało impuls do dalszej walki. Czwarta partia to zacięta wymiana ciosów, zakończona zwycięstwem gospodarzy na przewagi 28:26, co oznaczało wyrównanie stanu rywalizacji na 2:2. Decyzja o losach meczu musiała zapaść w tie-breaku.

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Tie-break dostarczył niezwykłych wrażeń i trzymał w napięciu do samego końca. Polska drużyna utrzymywała początkowo inicjatywę, ale w kluczowym momencie rywale odrobili straty, wychodząc na prowadzenie 11:10, a następnie 12:11. Biało-Czerwoni wykazali się jednak determinacją, szybko wyrównując wynik, a po chwili ponownie przejęli kontrolę na boisku. Ostatecznie zdołali zamknąć decydującą partię wynikiem 15:13, przypieczętowując zwycięstwo w całym spotkaniu w stosunku 3:2.

Wyjściowe zestawienie polskiej drużyny na spotkanie z Belgią prezentowało się następująco:

  • Jakub Ciunajtis

  • Jan Firlej

  • Maksymilian Granieczny

  • Marcin Komenda

  • Aleksander Śliwka

  • Alieksei Nasevich

  • Artur Szalpuk

Na ławce rezerwowych do dyspozycji trenera pozostali:

  • Bartłomiej Bołądź
  • Bartłomiej Lemański
  • Jakub Nowak
  • Mateusz Poręba
  • Michał Gierżot
  • Mikołaj Sarnecki
  • Szymon Jakubiszak
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