Polska odwraca losy meczu z Belgią po ogromnych emocjach

Liga Narodów: Belgia zaskoczyła Polaków na początku spotkania

Początek tegorocznej Ligi Narodów nie był dla polskiej drużyny idealny. Choć Biało-Czerwonym udało się wygrać z Kubą oraz Ukrainą, to musieli uznać wyższość Słowenii i Japonii. Takie rezultaty stanowiły pewne rozczarowanie, biorąc pod uwagę wcześniejsze triumfy polskiej kadry na arenie międzynarodowej. Starcie z reprezentacją Belgii miało przynieść przełamanie i poprawę bilansu. Początek spotkania przyniósł jednak spore nerwy, a w pierwszej partii nasi zawodnicy przegrali 21:25. Kolejna odsłona była bardziej wyrównana, ale znów to goście zeszli z parkietu jako zwycięzcy, triumfując 25:23. Zespół znalazł się w krytycznym położeniu. Zmiana obrazu gry nastąpiła w trzecim secie, kiedy Polacy zagrali znacznie skuteczniej i pewnie wygrali do 19, co dało impuls do dalszej walki. Czwarta partia to zacięta wymiana ciosów, zakończona zwycięstwem gospodarzy na przewagi 28:26, co oznaczało wyrównanie stanu rywalizacji na 2:2. Decyzja o losach meczu musiała zapaść w tie-breaku.

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Tie-break dostarczył niezwykłych wrażeń i trzymał w napięciu do samego końca. Polska drużyna utrzymywała początkowo inicjatywę, ale w kluczowym momencie rywale odrobili straty, wychodząc na prowadzenie 11:10, a następnie 12:11. Biało-Czerwoni wykazali się jednak determinacją, szybko wyrównując wynik, a po chwili ponownie przejęli kontrolę na boisku. Ostatecznie zdołali zamknąć decydującą partię wynikiem 15:13, przypieczętowując zwycięstwo w całym spotkaniu w stosunku 3:2.

Wyjściowe zestawienie polskiej drużyny na spotkanie z Belgią prezentowało się następująco:

Jakub Ciunajtis

Jan Firlej

Maksymilian Granieczny

Marcin Komenda

Aleksander Śliwka

Alieksei Nasevich

Artur Szalpuk

Na ławce rezerwowych do dyspozycji trenera pozostali:

Bartłomiej Bołądź

Bartłomiej Lemański

Jakub Nowak

Mateusz Poręba

Michał Gierżot

Mikołaj Sarnecki

Szymon Jakubiszak