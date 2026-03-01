Eliminacje MŚ koszykarzy. Polska z awansem, ale kto będzie jej rywalem w kolejnej fazie?

Polska koszykówka zapewnia sobie awans do drugiej fazy

W 4. kolejce grupy F pierwszego etapu kwalifikacji Mistrzostw Świata 2027 reprezentacja Polski koszykarzy pewnie pokonała Łotwę wynikiem 92:72 w Gdyni. Dzięki temu zwycięstwu biało-czerwoni, z kompletem zwycięstw na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji, zapewnili sobie awans do kolejnego etapu walki o udział w mundialu. W innym meczu tej samej grupy Holandia niespodziewanie uległa Austrii 87:88, po rzucie za trzy punkty Timo Landmullera na siedem sekund przed końcem.

Dla Polski będzie to walka o trzeci w historii występ na mundialu. W 1967 roku drużyna zajęła piątą lokatę podczas turnieju w Urugwaju, natomiast w 2019 roku, w Chinach, uplasowała się na ósmym miejscu. Ambicją zespołu jest kontynuowanie tej tradycji i ponowne zaprezentowanie się na światowej arenie koszykówki.

Jak przebiegają eliminacje Mistrzostw Świata 2027?

Europejskie drużyny, w sumie 32 uczestników, w tym osiem z prekwalifikacji, rywalizują w ośmiu czterozespołowych grupach o 12 miejsc na mistrzostwach. Walka o mundial w Katarze, który odbędzie się w dniach 27 sierpnia – 12 września 2027 roku, jest podzielona na dwa etapy. Pierwsza faza eliminacji trwa od listopada i zakończy się w lipcu 2026 roku, wyłaniając zespoły do dalszej rywalizacji.

Awans do drugiego etapu wywalczą po trzy najlepsze zespoły z każdej grupy, które utworzą nowe cztery grupy. Rywale biało-czerwonych w drugim etapie, który potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027 roku, będą pochodzić z grupy E, krzyżując się z nią w grupie K. Wiadomo już, że będą to mistrzowie Europy i świata Niemcy (3-1), Chorwaci (3-1) oraz Izrael (2-2), ponieważ najsłabszy Cypr został już wyeliminowany z dalszej rywalizacji.

