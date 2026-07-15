Sebastien Migne odchodzi z reprezentacji Haiti. Kto zapłacił posadą za wyniki

Sebastien Migne opuszcza stanowisko po mundialu

Francuski szkoleniowiec prowadził drużynę narodową od 2024 roku. Pod jego wodzą piłkarze z tego kraju awansowali na turniej po raz pierwszy od 1974 roku. Zakończenie współpracy ogłoszono w oficjalnym komunikacie tamtejszego związku piłkarskiego. Odejście szkoleniowca jest bezpośrednim echem ostatniego turnieju o zasięgu globalnym.

Rozstanie nastąpiło na skutek występów drużyny podczas tegorocznych mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Decyzja o rozwiązaniu kontraktu z selekcjonerem została podjęta za obustronnym porozumieniem stron. Działacze miejscowego związku postanowili oficjalnie pożegnać 53-letniego trenera. W swoim krótkim oświadczeniu federacja wyraziła wdzięczność, doceniając u trenera:

„profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie”

Jakie wyniki reprezentacja Haiti osiągnęła na turnieju?

Zespół pożegnał się z mistrzostwami świata w Ameryce Północnej już po fazie grupowej. Reprezentacja Haiti nie zdobyła żadnego punktu w swoim powrotnym występie na mundialu. Na inaugurację zmagań piłkarze tego kraju musieli uznać wyższość rywala. Zespół uległ wtedy reprezentacji Szkocji po wyrównanym meczu stosunkiem 0:1.

W kolejnych spotkaniach drużyna narodowa również nie potrafiła odnieść zwycięstwa na międzynarodowej imprezie. Miejscowy zespół przegrał wyraźnie z faworyzowaną reprezentacją Brazylii 0:3, tracąc szanse na lepszy wynik. Ostatnim akcentem udziału w zmaganiach była porażka z zespołem Maroka wynikiem 2:4. Trzy z rzędu przegrane mecze ostatecznie przypieczętowały losy szkoleniowca na stanowisku.