Sebastien Migne odchodzi z reprezentacji Haiti. Kto zapłacił posadą za wyniki

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-15 3:16

Francuski szkoleniowiec Sebastien Migne nie jest już trenerem reprezentacji Haiti. Decyzja zapadła po występie kadry na MŚ 2026 w Ameryce Północnej. Federacja piłkarska rozwiązała kontrakt, kończąc pracę selekcjonera z reprezentacją Haiti za obustronnym porozumieniem stron po odpadnięciu z turnieju.

Tablica taktyczna na pustej ławce rezerwowych podczas deszczu. O dymisji trenera Sebastiena Migne przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tablica taktyczna na mokrej ławce rezerwowych podczas deszczu na pustym stadionie piłkarskim.

Sebastien Migne opuszcza stanowisko po mundialu

Francuski szkoleniowiec prowadził drużynę narodową od 2024 roku. Pod jego wodzą piłkarze z tego kraju awansowali na turniej po raz pierwszy od 1974 roku. Zakończenie współpracy ogłoszono w oficjalnym komunikacie tamtejszego związku piłkarskiego. Odejście szkoleniowca jest bezpośrednim echem ostatniego turnieju o zasięgu globalnym.

Rozstanie nastąpiło na skutek występów drużyny podczas tegorocznych mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Decyzja o rozwiązaniu kontraktu z selekcjonerem została podjęta za obustronnym porozumieniem stron. Działacze miejscowego związku postanowili oficjalnie pożegnać 53-letniego trenera. W swoim krótkim oświadczeniu federacja wyraziła wdzięczność, doceniając u trenera:

„profesjonalizm, zaangażowanie i poświęcenie”

Jakie wyniki reprezentacja Haiti osiągnęła na turnieju?

Zespół pożegnał się z mistrzostwami świata w Ameryce Północnej już po fazie grupowej. Reprezentacja Haiti nie zdobyła żadnego punktu w swoim powrotnym występie na mundialu. Na inaugurację zmagań piłkarze tego kraju musieli uznać wyższość rywala. Zespół uległ wtedy reprezentacji Szkocji po wyrównanym meczu stosunkiem 0:1.

W kolejnych spotkaniach drużyna narodowa również nie potrafiła odnieść zwycięstwa na międzynarodowej imprezie. Miejscowy zespół przegrał wyraźnie z faworyzowaną reprezentacją Brazylii 0:3, tracąc szanse na lepszy wynik. Ostatnim akcentem udziału w zmaganiach była porażka z zespołem Maroka wynikiem 2:4. Trzy z rzędu przegrane mecze ostatecznie przypieczętowały losy szkoleniowca na stanowisku.