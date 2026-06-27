Liga Narodów siatkarzy. Kto okazał się lepszy w kolejnym starciu biało-czerwonych?

Polska wygrywa z Niemcami w czterech setach

Polscy zawodnicy rozegrali trzecie spotkanie w ramach prestiżowego turnieju w Gliwicach. Pierwsza partia zakończyła się niekorzystnym dla gospodarzy wynikiem 23:25. Biało-czerwoni szybko jednak odrobili straty i przejęli pełną kontrolę nad wydarzeniami na parkiecie. Kolejne dwie odsłony to zdecydowana dominacja podopiecznych trenera, które zakończyły się rezultatami 25:16 oraz 25:17. Reprezentacja Polski pokazała w nich bardzo wysoką skuteczność zagrań.

Czwarty, jak się ostatecznie okazało ostatni set tego meczu, był najsłabszym momentem rywali. Drużyna z Niemiec zdołała ugrać zaledwie piętnaście punktów i przegrała całe starcie 1:3. Sobotnie zwycięstwo jest niezwykle istotne w kontekście budowania formy na dalszą część sezonu reprezentacyjnego. Warto przy tej okazji wspomnieć, że jeszcze w ten sam wieczór na gliwickiej hali zaplanowano inną interesującą rywalizację. Zmierzą się w niej narodowe zespoły z Turcji oraz Argentyny.

Jak wygląda harmonogram ostatnich spotkań turnieju?

Dotychczasowe występy naszej reprezentacji w śląskim turnieju dostarczyły kibicom maksymalnej liczby rozegranych setów. W swoim pierwszym meczu polscy siatkarze pokonali reprezentację Belgii stosunkiem 3:2. Podobny, niezwykle zacięty przebieg miało drugie starcie biało-czerwonych w tych samych zawodach. Zespół pokonał wtedy drużynę z Turcji, również potrzebując do tego pięciu długich partii. Zakończony wynikiem 3:1 mecz z Niemcami był pierwszym spotkaniem, w którym obyło się bez tie-breaka.

Finałowy dzień zmagań w Gliwicach został zaplanowany na najbliższą niedzielę. Podopieczni Nikoli Grbicia staną do rywalizacji z silną drużyną narodową Argentyny. Będzie to ostatni sportowy akcent tego niezwykle intensywnego turnieju przed polską publicznością. Zawodnicy z pewnością zechcą podtrzymać doskonałą passę dotychczasowych zwycięstw na własnym terenie. Wszystkie drużyny walczą o wygraną, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony na tle międzynarodowej stawki.