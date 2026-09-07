Zaskakujący moment na pogrzebie Jana Frycza. Monstrukalna flaga na cmentarzu i tłum gwiazd

Pogrzeb Jana Frycza na Powązkach. Żałobnicy wpatrzeni w wielką flagę

Ponad trzy tygodnie trzeba było czekać na ostatnie pożegnanie zmarłego 15 sierpnia Jana Frycza. Ostatnia droga aktora odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, gdzie zjawili się ludzie z najróżniejszych stron kraju. W gronie żałobników znalazła się śmietanka polskiego show-biznesu, w tym Krystyna Janda, Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc, Jan Englert, Grażyna Torbicka, Janusz Gajos, Andrzej Grabowski czy Zbigniew Zamachowski. W tłumie wyróżniała się też specjalna delegacja z Cracovii Kraków. Nikogo z otoczenia aktora to nie zdziwiło, ponieważ od dawna wiadomo było o jego wielkiej sympatii do tej drużyny. W trakcie uroczystości niespodziewanie rozwinięto potężną flagę krakowskiego klubu, co wzbudziło ogromne poruszenie. Z pewnością będzie to jeden z najbardziej zapamiętanych momentów tych smutnych chwil.

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Galeria: Pogrzeb Jana Frycza. Niesamowite sceny

Michał Probierz i Cracovia oddali hołd Janowi Fryczowi

Jeszcze przed uroczystościami pogrzebowymi, fani Cracovii przygotowali własne pożegnanie dla aktora w trakcie derbowego starcia z Wieczystą. Zresztą również na Powązkach pojawiły się osoby w ubraniach z herbem krakowskiego zespołu. Niewielu zdawało sobie sprawę, jak dobre stosunki łączyły Jana Frycza z Michałem Probierzem, byłym szkoleniowcem i wiceprezesem Cracovii, a obecnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Po informacji o śmierci artysty, selekcjoner opublikował chwytający za serce komentarz w internecie, odsłaniający kulisy ich znajomości.

Pogrzeb Jana Frycza. Zamiast trumny wybrano gustowną urnę o wyjątkowym zdobieniu!

Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Dziękuję za to że gdy poznaliśmy się na lotnisku w Krakowie był Pan człowiekiem, który mnie wspierał i dziękuję za ostatni niedawny telefon. Zawsze będzie Pan u mnie w sercu

- czytamy we wpisie Michała Probierza.