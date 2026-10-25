Pogoń Szczecin kontynuuje zwycięską serię w lidze. Dziesiąta porażka Rakowa

Zwycięska seria Pogoni Szczecin w lidze

Piłkarze Pogoni Szczecin odnieśli piąte ligowe zwycięstwo z rzędu, pokonując Radomiaka 4:3. Zatrudnienie trenera Oscara Garcii przed sezonem okazało się trafną decyzją zarządu klubu. Drużyna pod jego wodzą prezentuje bardzo dobrą formę i zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów. Znakomite spotkanie rozegrał doświadczony reprezentant Kamil Grosicki. Trzydziestoośmioletni zawodnik zdobył dwa gole, wpisując się na listę strzelców po raz pierwszy od listopada 2025 roku.

"- Znam wartość i umiejętności Kamila Grosickiego. Pamiętam go, gdy jeszcze grał w Anglii. Jeśli da mu się trochę miejsca i czasu, to on wykona wyrok. I dzisiaj ten wyrok wykonał – przyznał później trener Radomiaka John Carver."

Ostatnie minuty spotkania w Szczecinie obfitowały w niezwykłe emocje i nerwowe sytuacje na boisku. Sędzia Bartosz Frankowski po analizie systemu VAR nie uznał wyrównującego gola dla Radomiaka w 85. minucie. Chwilę później czerwoną kartką został ukarany gracz gości Ibrahima Camara. Z powodu licznych przerw zawodnicy rywalizowali na murawie o ponad 20 minut dłużej. Ostatecznie gospodarze zdołali utrzymać korzystny rezultat do samego końca doliczonego czasu gry.

Kto wygrał pozostałe mecze dwunastej kolejki?

Raków Częstochowa zanotował dziesiątą porażkę w rozgrywkach, przegrywając na wyjeździe z Wisłą Kraków 1:2. Nowy szkoleniowiec Dawid Szwarga nie zdołał odmienić gry ostatniej drużyny w tabeli, która straciła decydującą bramkę w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry. Udany debiut w roli trenera Korony Kielce zaliczył z kolei Robert Kolendowicz. Jego zespół wygrał przed własną publicznością z GKS Katowice 1:0. W pierwszej połowie rzutu karnego dla gości nie wykorzystał Bartosz Nowak, którego strzał obronił bramkarz.

Szósty w zestawieniu Piast Gliwice pokonał Cracovię 3:1, potwierdzając swoją solidną dyspozycję. W piątkowych meczach Widzew Łódź zremisował przed własną publicznością z liderującym Górnikiem Zabrze 1:1. Z kolei Motor Lublin po dwóch trafieniach w końcówce wywalczył remis 2:2 z Zagłębiem Lubin. W niedzielę kibiców czeka między innymi szlagierowe starcie Legii Warszawa z Lechem Poznań. Ze względu na mecze w Pucharze Polski obecna kolejka ligowa zakończy się wyjątkowo w niedzielę.