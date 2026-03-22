PlusLiga siatkarzy. Poznaliśmy wszystkie pary ćwierćfinałowe sezonu 2023/2024

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-03-22 23:21

Ekstraklasa siatkarzy wkracza w decydującą fazę. Przed finałowym meczem rundy zasadniczej PlusLigi siatkarzy, który nie wpłynął na układ tabeli, wyłoniono już wszystkie pary ćwierćfinałowe. Faza zasadnicza PlusLigi zakończyła się triumfem Aluronu CMC Warty Zawiercie, co stawia ich w uprzywilejowanej pozycji przed walką o mistrzostwo Polski.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Ćwierćfinały PlusLigi: Znane rozstrzygnięcia

Ostatni mecz fazy zasadniczej PlusLigi między PGE GiEK Skrą Bełchatów a Cuprum Stilonem Gorzów zadecydował o ostatecznym kształcie drabinki ćwierćfinałowej. Bełchatowianie pokonali rywali 3:1, co zapewniło im szóste miejsce w tabeli.

Dzięki temu zwycięstwu PGE GiEK Skra Bełchatów zmierzy się w ćwierćfinale z Bogdanką LUK Lublin, która zakończyła sezon zasadniczy na trzeciej pozycji i jest obrońcą tytułu mistrza Polski. Zmagania o półfinał zapowiadają się niezwykle emocjonująco.

Kto powalczy o mistrzostwo Polski?

Zwycięzcy fazy zasadniczej, siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, podejmą w ćwierćfinale ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie zapewnili sobie miejsce w czołowej ósemce w ostatniej kolejce, zdobywając punkt w meczu z Zawiercianami, co pozwoliło im wyprzedzić Energę Trefl Gdańsk.

PGE Projekt Warszawa, druga drużyna sezonu zasadniczego, stanie do walki o półfinał z JSW Jastrzębskim Węglem, który zajął siódmą lokatę. Będzie to powtórka zeszłorocznej rywalizacji o brązowy medal, gdzie lepsi okazali się siatkarze z Warszawy. Ostatnią parę ćwierćfinałową tworzą Asseco Resovia Rzeszów i Indykpol AZS Olsztyn.

Kiedy startują mecze ćwierćfinałowe play off?

Rywalizacja w ćwierćfinałach play off PlusLigi będzie toczyć się do dwóch wygranych spotkań. Pierwsze mecze zostaną rozegrane na boiskach drużyn, które wyżej uplasowały się w tabeli fazy zasadniczej.

Początek tej kluczowej fazy rozgrywek zaplanowano na 27 marca. Po zakończeniu sezonu zasadniczego, zespoły z miejsc 9-13 zakończyły swoje tegoroczne zmagania, natomiast z ekstraklasy siatkarzy spada Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.