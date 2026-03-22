PlusLiga siatkarzy. Poznaliśmy wszystkie pary ćwierćfinałowe sezonu 2023/2024

Ćwierćfinały PlusLigi: Znane rozstrzygnięcia

Ostatni mecz fazy zasadniczej PlusLigi między PGE GiEK Skrą Bełchatów a Cuprum Stilonem Gorzów zadecydował o ostatecznym kształcie drabinki ćwierćfinałowej. Bełchatowianie pokonali rywali 3:1, co zapewniło im szóste miejsce w tabeli.

Dzięki temu zwycięstwu PGE GiEK Skra Bełchatów zmierzy się w ćwierćfinale z Bogdanką LUK Lublin, która zakończyła sezon zasadniczy na trzeciej pozycji i jest obrońcą tytułu mistrza Polski. Zmagania o półfinał zapowiadają się niezwykle emocjonująco.

Kto powalczy o mistrzostwo Polski?

Zwycięzcy fazy zasadniczej, siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, podejmą w ćwierćfinale ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie zapewnili sobie miejsce w czołowej ósemce w ostatniej kolejce, zdobywając punkt w meczu z Zawiercianami, co pozwoliło im wyprzedzić Energę Trefl Gdańsk.

PGE Projekt Warszawa, druga drużyna sezonu zasadniczego, stanie do walki o półfinał z JSW Jastrzębskim Węglem, który zajął siódmą lokatę. Będzie to powtórka zeszłorocznej rywalizacji o brązowy medal, gdzie lepsi okazali się siatkarze z Warszawy. Ostatnią parę ćwierćfinałową tworzą Asseco Resovia Rzeszów i Indykpol AZS Olsztyn.

Kiedy startują mecze ćwierćfinałowe play off?

Rywalizacja w ćwierćfinałach play off PlusLigi będzie toczyć się do dwóch wygranych spotkań. Pierwsze mecze zostaną rozegrane na boiskach drużyn, które wyżej uplasowały się w tabeli fazy zasadniczej.

Początek tej kluczowej fazy rozgrywek zaplanowano na 27 marca. Po zakończeniu sezonu zasadniczego, zespoły z miejsc 9-13 zakończyły swoje tegoroczne zmagania, natomiast z ekstraklasy siatkarzy spada Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.