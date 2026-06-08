Plejada gwiazd na rocznicy ślubu Wojciecha Szczęsnego i Mariny. Żona Grzegorza Krychowiaka skradła całe show

Celia Jaunat na rocznicy u Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko

Były bramkarz reprezentacji Polski i popularna piosenkarka zdecydowali się na zorganizowanie niezwykle hucznych obchodów dziesiątej rocznicy swojego ślubu w doborowycm towarzystwie. To właśnie lista zaproszonych gości wywołała największe emocje w mediach społecznościowych i przyciągnęła uwagę opinii publicznej. Wydarzenie zgromadziło czołowych przedstawicieli świata sportu, kina oraz muzyki. Na specjalnej imprezie u Szczęsnych bawiły się gwiazdy z pierwszych stron gazet, w tym Roksana Węgiel oraz Julia Wieniawa. Nie zabrakło także kolegów bramkarza z drużyny narodowej, wśród których znaleźli się Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Jan Bednarek oraz Grzegorz Krychowiak. Prawdziwą furorę zrobiła jednak żona tego ostatniego, która swoją dopracowaną kreacją natychmiast przywołała skojarzenia z najlepszymi francuskimi wybiegami. Zawodniczka sportów sylwetkowych i modelka stosunkowo rzadko gości na polskich wydarzeniach branżowych, dlatego jej pojawienie się w Warszawie całkowicie przykuło uwagę zebranych gości. Francuzka nieczęsto bryluje na krajowych salonach, a poprzednio widziano ją publicznie w Polsce podczas oficjalnej premiery serialu dokumentalnego poświęconego karierze jej męża.

Anna i Robert Lewandowscy rozgrzali parkiet do czerwoności. Tak wyglądało afterparty Szczęsnych

Zdjęcia z imprezy Szczęsnych. Robert Lewandowski, Julia Wieniawa i Celia Jaunat w jednym miejscu

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Biały dress code na bankiecie u Mariny i Wojciecha Szczęsnych

Jubileuszowy bankiet został zorganizowany w imponujących przestrzeniach Muzeum Historii Polski, a głównym motywem wizualnym całego wieczoru była nieskazitelna biel. Zgromadzeni goście bardzo rygorystycznie podeszli do narzuconych zasad konwencji typu white party i faktycznie zaprezentowali się w jasnych strojach. Ten jednolity dobór eleganckiej garderoby nadał całej uroczystości niezwykle spójny, szykowny i luksusowy charakter. W tłumie osób świętujących dziesięciolecie małżeństwa Mariny Łuczenko i Wojciecha Szczęsnego bez trudu można było dostrzec wiele popularnych osobistości z przestrzeni internetowej i telewizyjnej. Na prestiżowym bankiecie - poza wspomnianymi wczesniej gwiazdami - bawiły się czołowe influencerki modowe oraz znane aktorki, takie jak Maffashion, Jessica Mercedes, Paulina Krupińska czy Katarzyna Zielińska. Swoją obecnością to wyjątkowe wydarzenie uświetniła także Zofia Zborowska, której towarzyszył mąż, siatkarz Andrzej Wrona.