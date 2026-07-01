Piłkarze Chicago Fire na mistrzostwach świata. Jakie są ich historyczne osiągnięcia?

Obecni zawodnicy Chicago Fire na mistrzostwach świata

W tegorocznym turnieju o mistrzostwo świata bierze udział trzech reprezentantów amerykańskiego klubu z Chicago. Bramkarz Chris Brady, obrońca Mbekezeli Mbokazi oraz kanadyjski defensor Joel Waterman to zawodnicy wpisani do ostatecznych kadr swoich reprezentacji. Mbokazi wystąpił w czterech meczach południowoafrykańskiej drużyny, która zakończyła zmagania w jednej szesnastej finału. Z kolei były gracz akademii Brian Gutierrez uczestniczy w turnieju jako reprezentant Meksyku.

Pierwszym uczestnikiem mistrzostw globu grającym w chicagowskiej drużynie był bramkarz Jorge Campos. Zawodnik ten trafił do klubu z Los Angeles Galaxy i zagrał we wszystkich spotkaniach swojej kadry podczas turnieju we Francji w 1998 roku. Reprezentacja Meksyku dotarła wówczas do jednej ósmej finału, gdzie musiała uznać wyższość reprezentacji Niemiec. Z kolei cztery lata później w zespole Stanów Zjednoczonych wystąpili DaMarcus Beasley oraz Josh Wolff.

Który zawodnik klubu jako pierwszy zdobył bramkę?

Szwajcarski pomocnik Xherdan Shaqiri zapisał się na kartach historii zespołu na turnieju w 2022 roku. Były gracz Bayernu Monachium i Liverpoolu został pierwszym reprezentantem amerykańskiej drużyny ze strzelonym golem na mundialu. Do zespołu trafił na zasadzie gracza wyznaczonego, którego wynagrodzenie przekracza odgórnie ustalony limit płac. Dokładnie taki sam status posiada obecnie nowy nabytek klubu, którym jest Robert Lewandowski.

Polski napastnik dotychczas wystąpił na dwóch finałowych turniejach o mistrzostwo globu. Kapitan biało-czerwonych rozegrał łącznie siedem spotkań na boiskach w Rosji oraz w Katarze, w których zdobył dla swojej drużyny narodowej dwie bramki. Biorąc pod uwagę obecny wiek polskiego piłkarza, jego ewentualny występ na mistrzostwach w 2030 roku jest wysoce mało prawdopodobny. Będzie miał on wówczas czterdzieści dwa lata.