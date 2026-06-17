Piąty mecz finałowy dla Legii Warszawa. Kto zostanie mistrzem ligi?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-17 23:16

Koszykarze zespołu Legia Warszawa pokonali drużynę Orlen Zastal Zielona Góra w piątym spotkaniu finałowym fazy play-off. Mecz zakończył się wynikiem 84:80, co przybliżyło stołeczną ekipę do ostatecznego sukcesu. Legia Warszawa prowadzi w serii i wkrótce może zapewnić sobie końcowy triumf.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Trzej koszykarze walczą o piłkę pod koszem na hali sportowej.

Zwycięstwo stołecznego zespołu na własnym parkiecie

Piąty mecz finałowy przyniósł ogromne emocje zgromadzonym na trybunach kibicom. Spotkanie zakończyło się triumfem gospodarzy, którzy wygrali całą rywalizację wynikiem 84:80. Początek widowiska nie zapowiadał jednak takiego sukcesu, ponieważ pierwszą kwartę wygrali goście 26:17. W drugiej części gry obie drużyny zaprezentowały bardzo wyrównany poziom, a warszawiacy odrobili zaledwie jeden punkt straty po wygranej 23:22. Gospodarze zaczęli przejmować pełną kontrolę nad meczem dopiero w drugiej połowie spotkania.

Trzecia odsłona spotkania przyniosła wyraźną poprawę gry ofensywnej stołecznego zespołu, co zaowocowało wygraną 22:19. Decydująca okazała się ostatecznie czwarta kwarta, w której warszawscy zawodnicy całkowicie zdominowali boisko. Ostatnią część meczu wygrali zdecydowanie 22:13, odwracając tym samym losy całego starcia. Wśród zwycięzców najlepiej punktował Dominic Brewton, zapisując na swoim koncie dwadzieścia jeden oczek. Skutecznością wykazali się także Jayvon Graves z trzynastoma punktami oraz Shane Hunter z dwunastoma punktami.

Kiedy odbędzie się szóste spotkanie finałowe?

W zespole z Zielonej Góry najwięcej punktów rzucił Jakub Szumert, który podobnie jak lider rywali zdobył dwadzieścia jeden oczek. Dobre zawody rozegrał również Jayvon Maughmer, kończąc rywalizację z czternastoma zdobytymi punktami na koncie. Sporym wsparciem dla gości był także Patrick Cartier, który dorzucił kolejne dwanaście punktów. Mimo ogromnego wysiłku tych zawodników, drużyna gości nie zdołała utrzymać swojego prowadzenia z pierwszej połowy spotkania. Zespół z województwa lubuskiego musi teraz szukać swoich szans w następnym starciu.

Rywalizacja w finałowej fazie play-off ligi toczy się do czterech odniesionych zwycięstw. Obecny stan tej porywającej serii wynosi 3-2 na korzyść drużyny z Warszawy. Szóste starcie obu walczących ekip zaplanowano na najbliższy piątek. Gospodarzem tego niezwykle ważnego spotkania będzie zespół Orlen Zastal Zielona Góra. Ewentualne zwycięstwo stołecznej drużyny zakończy całą rywalizację w tej parze.