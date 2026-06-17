Liga Narodów siatkarek. Kto prowadzi po awansie reprezentacji Polski?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-17 21:15

Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3:0 i awansowały na piąte miejsce w tabeli. Liga Narodów siatkarek toczy się dalej, a na czele stawki utrzymują się niepokonane reprezentantki Brazylii. Dowiedz się, z kim zagra kadra w kolejnym starciu i jak wyglądają wyniki innych kluczowych spotkań fazy zasadniczej.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwie siatkarki walczą o piłkę przy siatce podczas meczu na hali sportowej.

Zwycięstwo w Bangkoku i ukraińskie wyzwanie

Reprezentacja Polski udanie zainaugurowała rywalizację w Bangkoku, pewnie wygrywając z Bułgarią 3:0. Dzięki temu zwycięstwu biało-czerwone awansowały na piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Na pierwszym miejscu zestawienia znajdują się niepokonane Brazylijki, które w swoim ostatnim meczu bez problemów pokonały Francję 3:0.

W czwartek Polki zmierzą się z reprezentacją Ukrainy, która jest debiutantem w tych rozgrywkach. Kadrę naszych wschodnich sąsiadek od stycznia 2025 roku prowadzi polski szkoleniowiec Jakub Głuszak. Ukraińskie zawodniczki w środę odniosły zwycięstwo 3:2 nad gospodyniami turnieju w Bangkoku, a ich liderką była zdobywczyni 18 punktów, Walerija Nudha.

Gdzie odbędzie się turniej finałowy?

Zacięte mecze rozgrywano również podczas turnieju w filipińskim Pasing City. Reprezentacja Japonii po trwającym dwie i pół godziny starciu pokonała Serbię 3:2. Najwięcej punktów w tym spotkaniu zapisały na swoim koncie Mayu Ishikawa z Japonii (24 punkty) oraz Aleksandra Uzelac z Serbii (21 punktów). Japonki pozostają drużyną bez porażki w trwającej edycji.

Gospodarzem turnieju finałowego będzie Makau, a zmagania potrwają od 22 do 26 lipca. Udział w decydującej fazie weźmie siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn oraz Chiny jako gospodarz. Ostatnia ekipa w tabeli pożegna się z rozgrywkami, robiąc miejsce dla najwyżej notowanej reprezentacji w rankingu międzynarodowym. Tytułu z poprzedniego sezonu bronią siatkarki z Włoch.