Liga Narodów siatkarek. Kto prowadzi po awansie reprezentacji Polski?

Zwycięstwo w Bangkoku i ukraińskie wyzwanie

Reprezentacja Polski udanie zainaugurowała rywalizację w Bangkoku, pewnie wygrywając z Bułgarią 3:0. Dzięki temu zwycięstwu biało-czerwone awansowały na piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Na pierwszym miejscu zestawienia znajdują się niepokonane Brazylijki, które w swoim ostatnim meczu bez problemów pokonały Francję 3:0.

W czwartek Polki zmierzą się z reprezentacją Ukrainy, która jest debiutantem w tych rozgrywkach. Kadrę naszych wschodnich sąsiadek od stycznia 2025 roku prowadzi polski szkoleniowiec Jakub Głuszak. Ukraińskie zawodniczki w środę odniosły zwycięstwo 3:2 nad gospodyniami turnieju w Bangkoku, a ich liderką była zdobywczyni 18 punktów, Walerija Nudha.

Gdzie odbędzie się turniej finałowy?

Zacięte mecze rozgrywano również podczas turnieju w filipińskim Pasing City. Reprezentacja Japonii po trwającym dwie i pół godziny starciu pokonała Serbię 3:2. Najwięcej punktów w tym spotkaniu zapisały na swoim koncie Mayu Ishikawa z Japonii (24 punkty) oraz Aleksandra Uzelac z Serbii (21 punktów). Japonki pozostają drużyną bez porażki w trwającej edycji.

Gospodarzem turnieju finałowego będzie Makau, a zmagania potrwają od 22 do 26 lipca. Udział w decydującej fazie weźmie siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn oraz Chiny jako gospodarz. Ostatnia ekipa w tabeli pożegna się z rozgrywkami, robiąc miejsce dla najwyżej notowanej reprezentacji w rankingu międzynarodowym. Tytułu z poprzedniego sezonu bronią siatkarki z Włoch.