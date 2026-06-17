Lukas Podolski powołany do rady nadzorczej. Górnik Zabrze zmienia struktury zarządzania

Lukas Podolski kupił akcje klubu

Decyzja o powołaniu byłego piłkarza w skład władz zapadła w środę podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W trakcie obrad odwołano trzech z czterech dotychczasowych członków gremium zarządzającego. Ich miejsce zajęli zupełnie nowi działacze, a wśród nich znalazł się mistrz świata z 2014 roku. W maju 130-krotny reprezentant Niemiec sfinalizował zakup 86 procent udziałów od samorządu Zabrza. Transakcja kosztowała byłego sportowca niespełna 4 miliony złotych.

Po przejęciu większościowego pakietu akcji zawodnik postanowił oficjalnie zakończyć karierę na boisku. Jego ostatnim występem w zabrzańskich barwach było starcie 34. kolejki, w którym drużyna odniosła okazałe zwycięstwo nad Radomiakiem wynikiem 6:2. Zgodnie z oficjalnymi danymi 41-letni zawodnik występował w śląskim zespole przez pięć pełnych sezonów. Teraz jego zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji przyjmie wymiar biznesowy i gabinetowy.

Kto zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów?

Miniony sezon był niezwykle udany dla drużyny z województwa śląskiego. Zespół wywalczył tytuł wicemistrza kraju, a także zdobył prestiżowy Puchar Polski, co stanowi ogromny sukces sportowy. Dzięki tym osiągnięciom ekipa wystąpi w nadchodzących kwalifikacjach do elitarnej Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem na drodze do fazy grupowej będzie znany turecki zespół, Fenerbahce Stambuł. Kibice liczą na udaną kampanię w prestiżowych europejskich pucharach.

Struktura właścicielska uległa w ostatnim czasie bardzo znaczącym przekształceniom. W grudniu 2025 roku firma LP Holding GmbH, należąca do Podolskiego, odkupiła dodatkowe pakiety akcji od przedsiębiorstwa Allianz Polska Services Sp. z o.o. Transakcja ta dotyczyła dokładnie 8,3 procent udziałów w sportowej spółce. Samorząd Zabrza postanowił pozostawić sobie symboliczną jedną złotą akcję, która gwarantuje miastu jedno stałe miejsce w radzie nadzorczej.