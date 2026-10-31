PGE Wisła Kraków gromi Lotto MKS Pruszków. Poznaj szczegóły spotkania

Dominacja krakowskiego zespołu na parkiecie

Spotkanie od samego początku przebiegał pod wyraźne dyktando miejscowych zawodniczek. Koszykarki PGE Wisła Kraków wygrały pierwszą kwartę wynikiem 23:14. W drugiej odsłonie krakowianki zdominowały rywalki w obronie, pozwalając im na zdobycie zaledwie dziewięciu oczek przy dziewiętnastu własnych.

Po przerwie obraz gry nie uległ żadnej zmianie i przewaga nadal rosła. Trzecia partia zakończyła się kolejnym wysokim zwycięstwem gospodyń 28:15. Zespół z Pruszkowa zdołał odpowiedzieć jedynie w ostatniej części spotkania, którą wygrał minimalnie w stosunku 21:19.

Kto zdobył punkty dla obu drużyn?

W zwycięskiej ekipie z Krakowa najskuteczniejsza na parkiecie okazała się Chantel Horvat. Amerykańska zawodniczka zapisała na swoim koncie imponujące 20 punktów. Dwucyfrową zdobyczą punktową mogły pochwalić się także Martyna Stasiuk (14), Taylor Williams (13), Agata Gilmajster (12) oraz Yvonne Turner (10). Do dorobku dorzuciły się jeszcze Laura Erikstrup (6), Nicola Batura (6), Aleksandra Kuczyńska (5) i Julia Niemojewska (3).

W zespole Lotto MKS Pruszków wyraźną liderką w ofensywie była Katarzyna Bukraba. Reprezentantka gości zdobyła dla swojej drużyny 18 punktów. Wspierały ją Anna Krawiec, która zanotowała 12 oczek, oraz Aleksandra Zmierczak z 10 punktami na koncie. Pozostałe punkty dla przyjezdnych wywalczyły Marta Wieczyńska (6), Oliwia Trzymkowska (6), Karolina Zaborska (5) i Viyaleta Kiuliak (2).