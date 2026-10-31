PGE Projekt Warszawa pokonuje Stilon Gorzów. Goście wygrali bez straty seta

Zwycięstwo PGE Projekt Warszawa bez straty seta

Mecz siatkarskiej ekstraklasy pomiędzy zespołami Stilon Gorzów oraz PGE Projekt Warszawa zakończył się zdecydowanym triumfem gości. Stołeczna drużyna wygrała całe spotkanie w stosunku 3:0. Pierwsza partia przyniosła bardzo wyrównaną walkę obu ekip. Ostatecznie zakończyła się ona wynikiem 25:23 na korzyść przyjezdnych. W drugim secie dominacja warszawian była już znacznie wyraźniejsza, co zaowocowało pewną wygraną 25:18.

Najwięcej sportowych emocji dostarczyła kibicom trzecia, ostatecznie decydująca odsłona tego pojedynku. Gospodarze ambitnie walczyli o przedłużenie meczu i doprowadzili do gry na przewagi. Ostatecznie to siatkarze PGE Projekt Warszawa zachowali zimną krew w kluczowych momentach. Wygrali tę partię 27:25, pieczętując zdobycie pełnej puli punktów w tym spotkaniu.

Kto wystąpił w meczu Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa?

W barwach Stilonu Gorzów na parkiecie od początku pojawili się między innymi Fabian Drzyzga, Dawid Dulski, Illia Kowalow, Igor Nurkiewicz, Aleksandar Stefanović oraz Jakub Czerwiński. Na pozycji libero w zespole gospodarzy zagrał Mateusz Masłowski. W trakcie rywalizacji szkoleniowiec gorzowian posłał do boju z kwadratu dla rezerwowych także Marcela Kicińskiego, Mateusza Maciejewicza i Lazara Marinovicia.

Zwycięska ekipa PGE Projekt Warszawa zaprezentowała się w bardzo silnym i sprawdzonym zestawieniu. W wyjściowym składzie znaleźli się między innymi Bartosz Bednorz, Jan Firlej oraz Karol Kłos. Obok nich zagrali Bartłomiej Lemański, Yuri Romano oraz Kevin Tillie, a za defensywę odpowiadał libero Damian Wojtaszek. Szansę gry otrzymali również rezerwowi: Bartosz Gomułka, Brandon Koppers, Michał Kozłowski, Maciej Olenderek i Jakub Strulak.