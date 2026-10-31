Jagiellonia Białystok pokonuje Wieczystą Kraków. Kto strzelił decydujące bramki w końcówce meczu?

Przebieg spotkania Wieczysta Kraków Jagiellonia Białystok

Spotkanie rozpoczęło się od szybkiego prowadzenia gości. Już w ósmej minucie meczu rzut karny pewnie wykorzystał Jesus Imaz, dając przewagę drużynie z Białegostoku. Gospodarze starali się odrobić straty, co przyniosło ostatecznie efekt w drugiej połowie. W 72. minucie spotkania do wyrównania doprowadził Duje Dujmović, który pokonał bramkarza rywali precyzyjnym strzałem głową.

Radość krakowskiego zespołu nie trwała jednak długo. W 80. minucie na listę strzelców wpisał się Nik Prelec, przywracając prowadzenie przyjezdnej drużynie. Zaledwie cztery minuty później wynik spotkania na 3:1 ustalił Bernardo Vital, również zdobywając bramkę uderzeniem głową. Mecz sędziował Damian Sylwestrzak z Wrocławia, a na trybunach zasiadło 2 147 widzów. Jedyną żółtą kartkę w tym starciu otrzymał zawodnik gospodarzy, Karol Fila.

Jakie składy zaprezentowały obie drużyny

Trenerzy obu zespołów zdecydowali się na liczne zmiany w trakcie trwania rywalizacji. W bramce gospodarzy wystąpił Mateusz Kochalski, a w formacji defensywnej zagrali między innymi Karol Fila oraz Antonio Milić, którego w 36. minucie zastąpił strzelec gola Duje Dujmović. W linii pomocy pojawili się tacy zawodnicy jak Lucas Piazon i Mikkel Maigaard. W ataku krakowskiej drużyny od pierwszych minut zagrał Efthymis Koulouris, zmieniony w końcówce przez Bartosza Białka.

Zespół gości również zaprezentował bardzo silne zestawienie personalne. Dostępu do bramki białostoczan bronił Sławomir Abramowicz, a w bloku obronnym wspierał go skutecznie Bernardo Vital. W drugiej połowie na boisku zameldowali się rezerwowi, w tym Taras Romanczuk oraz Nik Prelec, który zdobył kluczową bramkę. Ofensywne akcje gości napędzał Jesus Imaz, wspierany przez Kajetana Szmyta i Dimitrisa Rallisa.