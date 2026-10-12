PGE Projekt Warszawa wygrywa turniej w Lublinie. Kto odebrał statuetkę MVP?

Triumf PGE Projektu Warszawa w finale

Siatkarze PGE Projekt Warszawa pokonali Bogdankę LUK Lublin 3:1 w finale piątej edycji Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Mecz zakończył się wynikami w setach 25:21, 23:25, 25:18 oraz 25:19. W spotkaniu zabrakło kilku kluczowych graczy, w tym Wilfredo Leona i Rana Takahashiego z lubelskiej ekipy. Szkoleniowcy obu drużyn zdecydowali się na liczne rotacje w składach. Dzięki temu szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności otrzymała większość zawodników zgłoszonych do zawodów.

W starciu o trzecie miejsce na podium doszło do niezwykle zaciętej i wyrównanej rywalizacji. Słoweński zespół ACH Volley Lublana pokonał tureckie Fenerbahce Stambuł 3:2 po pięciosetowym widowisku. Turniej w Lublinie z roku na rok zyskuje na znaczeniu w siatkarskim kalendarzu. Obecnie jest to jedna z najbardziej prestiżowych imprez przedsezonowych na Starym Kontynencie. Zawody przyciągają mocne drużyny z całej Europy i gwarantują wysoki poziom sportowy.

Kto zdobył nagrody indywidualne?

Tytuł najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) całego turnieju zdobył rozgrywający Jan Firlej z PGE Projektu Warszawa. Wyróżnienia na poszczególnych pozycjach trafiły głównie do siatkarzy obu ekip finalistów. Najlepszymi przyjmującymi wybrano Kevina Tillie i Bartosza Bednorza, a najlepszym atakującym został Juri Romano. Z kolei nagrody dla środkowych odebrali Aleks Grozdanov i Jurij Semeniuk. Statuetki wręczali między innymi Anna Wójtowicz oraz mistrzowie olimpijscy z Montrealu.

Na trybunach zasiedli członkowie słynnej drużyny Huberta Jerzego Wagnera, by uczcić 50. rocznicę zdobycia złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Montrealu. Publiczność gorąco uhonorowała Ryszarda Boska, Marka Karbarza, Włodzimierza Sadalskiego oraz Edwarda Skorka. Tomasz Wójtowicz, patron imprezy, był wybitnym reprezentantem Polski i pierwszym Polakiem w Volleyball Hall of Fame. Zmarł po ciężkiej chorobie, miesiąc po pierwszej edycji tego lubelskiego turnieju.