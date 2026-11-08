Ekstraklasa siatkarzy: Ślepsk Malow Suwałki - Energa Trefl Gdańsk 2:3. Kto wygrał w tie-breaku?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-08 22:15

W emocjonującym meczu siatkarskiej Ekstraklasy zespół Ślepsk Malow Suwałki przegrał z drużyną Energa Trefl Gdańsk 2:3. Spotkanie było pełne zwrotów akcji, a o ostatecznym wyniku zadecydował tie-break.

Siatkarz w niebieskiej koszulce atakuje nad blokiem rywali. O meczu Ślepsk Suwałki - Trefl Gdańsk przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz w niebieskiej koszulce atakuje piłkę nad siatką, podczas gdy dwaj gracze przeciwnika ustawiają blok.

Zacięte spotkanie w Suwałkach

Mecz pomiędzy drużynami Ślepsk Malow Suwałki i Energa Trefl Gdańsk zakończył się wynikiem 2:3 na korzyść gości z Trójmiasta. Spotkanie było niezwykle wyrównane i dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. Wyniki poszczególnych setów to: 24:26, 27:25, 25:23, 19:25 i ostateczny tie-break 12:15.

Obie drużyny walczyły o każdy punkt. Po pierwszym wygranym przez gdańszczan secie, dwa kolejne należały do gospodarzy. W czwartej partii lepsza okazała się drużyna z Gdańska, co doprowadziło do decydującego piątego seta.

Składy obu drużyn w zaciętym meczu

W zespole gospodarzy z z Suwałk wystąpili między innymi: Asparuch Asparuchow, Angel Trinidad de Haro, Bartosz Filipiak oraz Jan Nowakowski. Trener zespołu desygnował na parkiet również Moritza Reicherta i Łukasza Usowicza, a funkcję libero pełnił Maksymilian Granieczny.

Drużyna z Gdańska, prowadzona do zwycięstwa, miała w swoim składzie zawodników takich jak: Michał Gierżot, Damian Kogut, Moustapha M Baye czy Patryk Niemiec. Ważną rolę w zdobyciu punktów odegrali także Damian Schulz i Joseph Worsley, a jako libero zagrał Voitto Koykka.

 

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