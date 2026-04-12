Paweł Zatorski kończy karierę reprezentacyjną. Co stoi za tą decyzją?

Paweł Zatorski żegna się z kadrą po problemach zdrowotnych

Niespełna 36-letni Paweł Zatorski, ikona polskiej siatkówki, oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski. Jego decyzja wynikała z poważnych problemów zdrowotnych, które pojawiły się po kontuzji odniesionej podczas półfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. W zeszłym sezonie doświadczony libero miał już przerwę od gry w kadrze, co sygnalizowało możliwe zakończenie jego przygody z biało-czerwonymi barwami. Decyzja o zakończeniu reprezentacyjnej kariery została ogłoszona w mediach społecznościowych.

Zatorski, który jest zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów, zmagał się z konsekwencjami urazu, który wpłynął na jego dyspozycję. Po szesnastu latach reprezentowania kraju na międzynarodowych parkietach, siatkarz podjął trudną, ale konieczną decyzję. Jego nieobecność w kadrze w poprzednim sezonie była widocznym sygnałem zbliżających się zmian. Oficjalne ogłoszenie zakończyło spekulacje na temat jego przyszłości w barwach narodowych.

„16 lat z orłem na piersi. Trudno zamknąć w słowach coś, co było tak wielką częścią mojego życia. Dorastałem na tej drodze - jako zawodnik i jako człowiek. Każdy mecz, każda szatnia, każda chwila z tą drużyną zostawiła we mnie ślad. Zdrowie nie raz zostawało na parkiecie - ale dla tej koszulki zawsze było warto. Jedno było niezmienne - duma, kiedy mogłem reprezentować Polskę” - napisał libero Asseco Resovii Rzeszów na Instagramie.

Wybitne osiągnięcia Pawła Zatorskiego w reprezentacji Polski

Kariera reprezentacyjna Pawła Zatorskiego, rozpoczęta w 2009 roku, obfitowała w liczne sukcesy i medale. Siatkarz zdobył w sumie 18 krążków na międzynarodowych imprezach, w tym dwa złote medale mistrzostw świata, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii polskiej siatkówki. Do jego osiągnięć należą także złoto mistrzostw Europy oraz triumfy w Lidze Narodów i Lidze Światowej. Spełnienie marzeń o sukcesach na arenie międzynarodowej było dla niego priorytetem.

Poza drużynowymi osiągnięciami, Zatorski był również wielokrotnie nagradzany indywidualnie, co potwierdza jego klasę jako libero. W 2018 roku podczas czempionatu globu został wyróżniony nagrodą dla najlepszego libero turnieju, a w 2023 roku powtórzył to osiągnięcie na mistrzostwach Europy. Dodatkowo, w tym samym roku został wybrany MVP turnieju finałowego Ligi Narodów, co świadczy o jego kluczowej roli w drużynie. Na swoim koncie ma także srebro igrzysk olimpijskich.

Zatorski dołącza do Marcina Janusza. Ile meczów rozegrał?

Paweł Zatorski rozegrał w barwach narodowych imponujące 276 spotkań, zapisując się w historii polskiej siatkówki jako jeden z najbardziej doświadczonych reprezentantów. Jego odejście z kadry jest symbolicznym końcem pewnej ery, naznaczonej licznymi sukcesami. Jest to drugi siatkarz w tym roku, który podjął decyzję o zakończeniu swojej kariery w reprezentacji. Wcześniej z kadrą pożegnał się inny kluczowy zawodnik.

Przed Zatorskim, również z powodu problemów zdrowotnych, z reprezentacją Polski rozstał się rozgrywający Marcin Janusz. Obie decyzje podkreślają wyzwania, z jakimi mierzą się sportowcy na najwyższym poziomie, oraz priorytet, jakim jest zachowanie zdrowia. Ich odejścia otwierają drogę dla młodszych zawodników, dając szansę na budowanie nowej kadry. Zmiany te z pewnością wpłyną na skład drużyny w nadchodzących turniejach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.