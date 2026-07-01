Patryk Kun zawodnikiem Wisły Płock. Jakie wyzwania czekają doświadczonego pomocnika?

Doświadczony Patryk Kun wzmacnia szeregi Nafciarzy

Patryk Kun oficjalnie został nowym piłkarzem występującej na poziomie piłkarskiej ekstraklasy Wisły Płock. Lewonożny wahadłowy podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2028 roku. W zaprezentowanym dokumencie zawarto również opcję przedłużenia współpracy pomiędzy stronami o kolejny sezon. Zawodnik urodzony w 1995 roku zastąpi w drużynie Quentina Lecoeuche, z którym klub nie przedłużył kontraktu. W zespole z Mazowsza przez ostatnie dwa lata występował starszy brat Patryka, Dominik Kun, z którym klub niedawno się rozstał.

Pochodzący z Węgorzewa sportowiec pierwsze piłkarskie kroki stawiał w miejscowym zespole Koszałek Opałek. Następnie reprezentował barwy Victorii Węgorzewo, skąd powoli przebijał się do seniorskiej piłki. Kolejnymi etapami w jego wczesnej karierze były regularne występy dla Stomilu Olsztyn oraz Rozwoju Katowice. To właśnie w tych zespołach pomocnik zdobywał cenne boiskowe doświadczenie. Stopniowy i konsekwentny rozwój pozwolił mu ostatecznie zaistnieć na najwyższym szczeblu ligowym w Polsce.

Jakie sukcesy odnosił dotychczas nowy nabytek klubu?

Pomocnik spędził ostatnie trzy lata w utytułowanej drużynie Legii Warszawa. Jako ważny element stołecznego zespołu wywalczył w tym czasie dwa superpuchary oraz jeden Puchar Polski. Wcześniej przez pięć lat święcił ogromne sukcesy z Rakowem Częstochowa, zdobywając między innymi mistrzostwo kraju. Do swojego dorobku dołożył z ekipą spod Jasnej Góry również dwa krajowe puchary i dwa superpuchary. W przeszłości wywalczył także jeden superpuchar podczas gry dla Arki Gdynia.

Na najwyższym poziomie ligowym gracz rozegrał dotychczas sto dziewięćdziesiąt jeden spotkań, zdobywając w nich siedem bramek. W ubiegłym sezonie zagrał w szesnastu meczach elity, notując na swoim koncie jedną asystę oraz dwie żółte kartki. Nowy zespół wyjedzie na przedsezonowe zgrupowanie do Opalenicy już ósmego lipca. Płocka ekipa rozegra tam dokładnie dwa spotkania kontrolne z zagranicznymi rywalami. Przeciwnikami polskiego zespołu będą Sigma Ołomuniec oraz Bohemians Praga, z którymi drużyna zmierzy się odpowiednio jedenastego i czternastego lipca.