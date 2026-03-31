Oskar Pietuszewski z nowym numerem na koszulce. Zmiana tuż przed kluczowym meczem

Podczas niedawnego spotkania z Albanią Oskar Pietuszewski pojawił się na murawie po pierwszej połowie, zastępując Filipa Rózgę, i wystąpił z numerem 21 na plecach. Mimo że jego pierwszy mecz w seniorskiej kadrze nie rzucał na kolana, zaprezentował się na tyle solidnie, że Jan Urban mocno bierze pod uwagę wystawienie go od pierwszej minuty w starciu w Solnej.

Dlaczego Oskar Pietuszewski zagra z innym numerem?

Przyczyna tej roszady jest bardzo prozaiczna i wiąże się z obecnością w zespole Nicoli Zalewskiego. Gracz Atalanty Bergamo opuścił rywalizację z Albańczykami przez sankcję za żółte kartki, a to właśnie on tradycyjnie zakłada trykot z numerem 21. Z tego powodu Pietuszewski musiał zrezygnować z dotychczasowego oznaczenia.

Młody talent z FC Porto wybiegnie na boisko z numerem 15. W starciu z Albanią ten numer należał do Arkadiusza Pyrki, który zameldował się na placu gry dopiero w doliczonym czasie. Tym razem Pyrka, podobnie jak Bartosz Mrozek, został skreślony z 23-osobowej meczowej kadry przez trenera Jana Urbana i obejrzy zawody ze stanowisk dla widzów.

Biało-Czerwoni stają przed koniecznością odniesienia zwycięstwa na Strawberry Arena, by wywalczyć bilet na mistrzostwa świata, które odbędą się w 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na 20:45.