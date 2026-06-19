Orlen Zastal pokonuje Legię w szóstym meczu finału. Zdecydował rzut w ostatniej sekundzie

Emocjonująca końcówka w Zielonej Górze

Szósty mecz finału Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa zakończył się wynikiem 76:74 (17:12, 18:18, 23:20, 18:24). Stan rywalizacji play-off wynosi obecnie 3-3. Decydujące spotkanie, które wyłoni mistrza, odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00 w Warszawie.

Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Chavaughn Lewis (18), Conley Garrison (17) oraz Andrzej Mazurczak (15). Wśród zawodników ze stolicy najlepiej punktującymi byli Carl Ponsar (15) i Dominic Brewton (14). Spotkanie było niezwykle wyrównane i trzymało w napięciu do ostatnich sekund.

Kto rozstrzygnie rywalizację?

O losach zwycięstwa przesądziła akcja na zaledwie sekundę przed końcem czwartej kwarty. Wówczas Legia Warszawa prowadziła 74:73 i była o krok od wygranej. Andrzej Mazurczak wyrzucał piłkę z autu, a trafiła ona do Conley'a Garrisona.

Amerykanin oddał rzut za trzy punkty, który zapewnił Orlen Zastalowi triumf 76:74 i przedłużył szanse zespołu na mistrzostwo. Dzięki temu trafieniu podopieczni trenera Zastalu zachowali szanse na tytuł. Niedzielny mecz w Warszawie będzie ostatecznym starciem obu drużyn.