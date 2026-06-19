Orlen Zastal pokonuje Legię w szóstym meczu finału. Zdecydował rzut w ostatniej sekundzie

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 22:44

Koszykarze Orlen Zastalu Zielona Góra pokonali Legię Warszawa 76:74 w szóstym meczu finałowym ekstraklasy koszykarzy. Stan rywalizacji wynosi obecnie 3-3. O wszystkim zdecyduje ostatnie spotkanie w stolicy.

Koszykarz w granatowej koszulce wykonujący rzut do kosza, z piłką w powietrzu tuż nad dłońmi, symbolizujący decydujące momenty meczu koszykówki. Tło stanowi hala sportowa z tablicą wyników. Więcej o emocjonującej rywalizacji Orlen Zastalu i Legii przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz rzuca piłkę do kosza podczas meczu w hali sportowej.

Emocjonująca końcówka w Zielonej Górze

Szósty mecz finału Orlen Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa zakończył się wynikiem 76:74 (17:12, 18:18, 23:20, 18:24). Stan rywalizacji play-off wynosi obecnie 3-3. Decydujące spotkanie, które wyłoni mistrza, odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00 w Warszawie.

Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Chavaughn Lewis (18), Conley Garrison (17) oraz Andrzej Mazurczak (15). Wśród zawodników ze stolicy najlepiej punktującymi byli Carl Ponsar (15) i Dominic Brewton (14). Spotkanie było niezwykle wyrównane i trzymało w napięciu do ostatnich sekund.

Kto rozstrzygnie rywalizację?

O losach zwycięstwa przesądziła akcja na zaledwie sekundę przed końcem czwartej kwarty. Wówczas Legia Warszawa prowadziła 74:73 i była o krok od wygranej. Andrzej Mazurczak wyrzucał piłkę z autu, a trafiła ona do Conley'a Garrisona.

Amerykanin oddał rzut za trzy punkty, który zapewnił Orlen Zastalowi triumf 76:74 i przedłużył szanse zespołu na mistrzostwo. Dzięki temu trafieniu podopieczni trenera Zastalu zachowali szanse na tytuł. Niedzielny mecz w Warszawie będzie ostatecznym starciem obu drużyn.