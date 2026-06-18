Ojciec Leo Messiego ma poważne problemy zdrowotne. Rodzina wydała oświadczenie

Kondycja zdrowotna Jorge Messiego wywołała gigantyczne poruszenie w światowych mediach.

Najbliżsi Leo Messiego zdecydowali się opublikować oficjalny komunikat w tej sprawie.

„Boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się pod opieką lekarzy” – przekazano w wiadomości, prosząc jednocześnie o uszanowanie prywatności.

Stan zdrowia Jorge Messiego. Rodzina Argentyńczyka zabrała głos

Trwają zmagania w ramach piłkarskich mistrzostw świata, które przyciągają uwagę kibiców z całego globu. Reprezentacja Argentyny z Leo Messim na czele broni pucharu zdobytego w 2022 roku w Katarze i fenomenalnie zainaugurowała MŚ 2026. Ogromna w tym zasługa genialnego lidera zespołu, który podczas triumfu 3:0 nad Algierią zanotował hat-tricka. To niezwykle istotne wydarzenie dla zawodnika, jednak fani szybko wychwycili jego niecodzienną reakcję po zdobyciu pierwszej bramki. W oczach słynnego gracza pojawiły się łzy, a na pomeczowej konferencji wytłumaczył to pokłosiem „ostatnich trudnych dni”. Zagraniczni dziennikarze błyskawicznie połączyli te słowa z rzekomymi problemami zdrowotnymi jego taty, Jorge Messiego.

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Przez wiele godzin w przestrzeni publicznej krążyły jedynie nieoficjalne pogłoski, które z biegiem czasu przybierały na sile. Ostatecznie wszelkie wątpliwości zostały rozwiane za sprawą oficjalnego oświadczenia opublikowanego przez rodzinę Messich.

„Jorge Messi boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji” – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Krewni pacjenta nie kryli przy tym rozgoryczenia i dużego zniesmaczenia szumem medialnym, jaki błyskawicznie wytworzył się wokół całej sytuacji.

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„W świetle doniesień, plotek i spekulacji, które krążyły w ostatnich godzinach, rodzina pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie brakiem wrażliwości, szacunku i dyskrecji, z jakimi niektóre osoby potraktowały tę ściśle prywatną sprawę rodzinną. Rodzina pragnie również wyjaśnić, że jedynie najbliższa rodzina Jorge dysponuje prawdziwymi i dokładnymi informacjami na temat jego stanu zdrowia. W związku z tym żadna wersja wydarzeń, oświadczenie ani informacja, która nie pochodzi bezpośrednio od rodziny i jej oficjalnych kanałów, nie powinna być uznawana za wiarygodną ani zgodną z prawdą” – napisano w oświadczeniu.

„W takich chwilach apelujemy o odpowiedzialność, rozwagę i człowieczeństwo. Zdrowie danej osoby oraz spokój ducha jej bliskich nie powinny być przedmiotem spekulacji ani nieodpowiedzialnego zainteresowania mediów. Szczerze doceniamy wyrazy sympatii, szacunku i troski, które otrzymaliśmy, i prosimy o poszanowanie prywatności, poufności oraz przestrzeni osobistej Jorge – a także całej jego rodziny – w trakcie całego tego procesu. Wszelkie istotne aktualizacje będą przekazywane w odpowiednim czasie przez rodzinę oraz za pośrednictwem właściwych kanałów. Dziękujemy za zrozumienie” – podkreślono na zakończenie.

📲 Oświadczenie rodziny Leo Messiego: "Rodzina informuje, że Jorge Messi boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji. W świetle doniesień, plotek i… pic.twitter.com/vR3FpmxvQU— BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 18, 2026