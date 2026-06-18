Oto miss mundialu 2026? Wszyscy na mistrzostwach mówią o jej dekolcie!

Eleonora Incardona to włoska dziennikarka pracująca dla DAZN, relacjonująca m.in. rozgrywki Serie A. Urodzona na Sycylii 35-latka pierwotnie planowała zostać sędzią i studiowała prawo, ale jej ścieżka zawodowa skręciła w stronę mediów. Ważnym krokiem był start w wyborach Miss Italia, który pomógł jej wejść do świata telewizji. Obecnie dziennikarka łączy karierę sportowej reporterki z modelingiem, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,4 miliona fanów!

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Podczas obecnych mistrzostw świata włoska reporterka zbiera pochwały za fachowe relacje, ale też przykuwa wzrok swoimi strojami. Jej stylizacje, mocno eksponujące sylwetkę i dekolt, błyskawicznie obiegają internet. Ogromne zainteresowanie wzbudził jej ubiór na spotkaniach Francji z Senegalem, gdzie zaprezentowała się w efektownym różowym stroju, czy wcześniej Brazylii z Marokiem. Prezenterka otwarcie mówi, że strój pozwala jej wyrażać siebie i dodaje pewności.

„Nigdy nie rezygnuję ze swojej kobiecości, wręcz przeciwnie, używam jej jako siły. Jeśli czujesz się dobrze, jesteś gotowy na wszystko” - tłumaczyła w jednym z wywiadów.

Poszukiwanie przez fanów „miss mundialu” to już nieodłączny element wielkich turniejów piłkarskich. Podczas poprzednich mistrzostw świata ogromną popularność dzięki swoim strojom zdobyła Chorwatka Ivana Knoll. Wiele wskazuje na to, że włoska reporterka podąża podobną drogą, a jej zasięgi w mediach społecznościowych błyskawicznie rosną. Poświęca się jej obecnie mnóstwo przestrzeni w mediach, przez co stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób przy okazji tegorocznych mistrzostw!