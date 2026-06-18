Szymon Marciniak pod ostrzałem za brak kartki dla Messiego. FIFA zabiera głos!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-18 21:30

Szymon Marciniak poprowadził swój pierwszy mecz podczas tegorocznych mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Polski sędzia znalazł się w centrum uwagi z powodu kontrowersyjnej sytuacji z Leo Messim. Wiele osób domagało się czerwonej kartki dla piłkarza, ale polski arbiter nie zdecydował się na taki krok. Sprawa odbiła się szerokim echem, a do dyskusji dołączyła sama FIFA, zamykając temat stanowiskiem szefa komisji!

Szymon Marciniak, polski sędzia piłkarski, w charakterystycznym jaskrawozielonym stroju sędziowskim z logo FIFA Referee 2026 i Kolegium Sędziów PZPN, w trakcie meczu. O jego kontrowersyjnych decyzjach możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Marcinowski Alex Szymon Marciniak
  • Szymon Marciniak gwizdał w spotkaniu Argentyna - Algieria na MŚ 2026.
  • Leo Messi zaliczył świetny występ okraszony hat-trickiem, choć kibice twierdzili, że powinien wylecieć z boiska znacznie wcześniej.
  • Stanowisko FIFA, a dokładniej szefa Komisji Sędziowskiej Pierluigiego Colliny, zostało przekazane przez Rafała Rostkowskiego na portalu TVP Sport.

MŚ 2026. Brak kary dla Messiego wzbudził dyskusje. Zdecydowana reakcja władz FIFA

Po niemal czterech latach od poprowadzenia finału mundialu w Katarze Szymon Marciniak powrócił na najważniejszą piłkarską imprezę i sędziował starcie obrońców tytułu. Rywalizacja Argentyńczyków z Algierczykami została zdominowana przez świetną postawę Leo Messiego. Słynny zawodnik zdobył trzy bramki, co pozwoliło mu zrównać się z Miroslavem Klose w klasyfikacji wszech czasów MŚ. Zanim jednak gwiazdor zaczął strzelać, uczestniczył w niezwykle ryzykownym starciu z zawodnikiem drużyny przeciwnej.

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W 31. minucie doszło do sytuacji, w której Messi dość ostro zaatakował nogę Aissy Mandiego. Pojawiło się mnóstwo głosów wskazujących na konieczność wyrzucenia Argentyńczyka z murawy, jednak sędzia Marciniak w ogóle nie sięgnął po kartkę. Ekipa sędziowska VAR, z Tomaszem Kwiatkowskim na czele, również nie zainterweniowała. Wywołało to ogólnoświatową dyskusję, na którą odpowiedziały władze piłkarskie.

Według FIFA faul Messiego nie był ani czynem z kategorii "violent conduct" (agresywne zachowanie), ani "serious foul play" (poważny rażący faul). Sam fakt, że korki Messiego wylądowały na łydce Mandiego, FIFA uznała za niedostateczny do pokazania Argentyńczykowi jakiejkolwiek kartki. Według władz sędziowskich Międzynarodowej Federacji Związków Piłkarskich (FIFA) Messi nie użył "nadmiernej siły i nie naraził przeciwnika na niebezpieczeństwo" i do tego kontakt korków z łydką wynikał z wcześniejszego faulu i sekwencji odruchowych ruchów obu zawodników - przekazał na łamach TVP Sport Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, a obecnie ekspert.

Zdecydowane stanowisko wypłynęło z Komisji Sędziowskiej FIFA, której szefuje Pierluigi Collina. Słynny Włoch uważa, że Szymon Marciniak zachował się prawidłowo, a cała medialna burza była na wyrost. Kontrowersyjne zajście z udziałem Messiego możesz obejrzeć poniżej.

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