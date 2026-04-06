Nowy szkoleniowiec Igi Świątek skrytykowany przez byłego podopiecznego. Francuz ujawnia szczegóły rozstania

Spis treści Iga Świątek trenuje pod okiem Francisco Roiga w akademii Rafaela Nadala

Współpraca Francisco Roiga z Giovannim Mpetshi Perricardem rozpoczęła się w pierwszych dniach marca, jednak nie przyniosła sportowych sukcesów. Reprezentant Francji pożegnał się z rywalizacją już na etapie pierwszych rund podczas turniejów w Indian Wells, gdzie przegrał z Kamilem Majchrzakiem, oraz w Miami Open, ulegając Camilo Ugo Carabelliemu. Zakończenie zmagań na Florydzie miało stanowić wstęp do kolejnych wspólnych treningów w Monako, jednak szkoleniowiec z Półwyspu Iberyjskiego drastycznie zmienił te plany. Francuski gracz o nagłym zerwaniu umowy dowiedział się pośrednio, gdyż informację tę przekazał mu jego menedżer.

ZOBACZ TEŻ: Iga Świątek trenuje z legendą. Rafael Nadal wkroczył na kort i przejął inicjatywę

Parece que Mpetshi-Perricard se enteró de que Roig no seguía con él sin esperarlo.🗣️ “No me enteré directamente, fue mi agente el que me lo dijo. Confiaba en su palabra. Se rompió todo tan rápido… este es un mundo despiadado” https://t.co/LiaSZMQpZY pic.twitter.com/4Ko4cylf3K— José Morón (@jmgmoron) April 4, 2026

– Planowaliśmy pracować z Francisco co najmniej do sezonu na trawie. Po Miami zdecydował się jednak zakończyć współpracę – powiedział Francuz w rozmowie z „L’Equipe”.

W dalszej części wywiadu francuski zawodnik przyznał, że zupełnie nie spodziewał się takiego obrotu spraw ze strony utytułowanego trenera, któremu w pełni zaufał.

– Do tego momentu wszystko układało się bardzo dobrze. Mieliśmy zaplanowany tygodniowy trening w Hiszpanii. To mój agent przekazał mi informację o rozstaniu. Roig nie powiedział mi tego osobiście. Naprawdę mu ufałem i wierzyłem w to, co mógł mi dać. To, że wszystko tak szybko się skończyło, uważam za hańbę. Ten świat bywa twardy i bezwzględny. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Byłem bardzo zaskoczony i rozczarowany. Ale staram się wyciągnąć z tej sytuacji coś pozytywnego. Chcę, żeby mnie to wzmocniło – zarówno na korcie, jak i w życiu – dodał Mpetshi Perricard.

Liderka światowego rankingu zaledwie kilka dni temu poinformowała opinię publiczną, że to właśnie Francisco Roig przejmie obowiązki jej głównego szkoleniowca. Najlepsza polska rakieta wcześniej zdecydowała się na zakończenie trwającej osiemnaście miesięcy współpracy z Wimem Fissettem. Nowy rozdział w swojej karierze Iga Świątek zainaugurowała wyjazdem na hiszpańską Majorkę. To właśnie na terenie kompleksu Rafa Nadal Academy raszyńska tenisistka szlifuje formę przed zbliżającymi się turniejami na mączce, korzystając ze wskazówek świeżo zatrudnionego trenera oraz wsparcia samego legendarnego Hiszpana.