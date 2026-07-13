Nowy dyrektor sportowy w klubie Wisła Płock. Zobacz kto przejął stery w zespole

Początki kariery w angielskim Wolverhampton Wanderers

Łukasz Stupka urodził się w 1990 roku i bardzo wcześnie rozpoczął swoją profesjonalną karierę w piłce nożnej. Początkowo zdobywał cenne doświadczenie jako szkoleniowiec oraz skaut piłkarski. Jesienią 2013 roku Polak dołączył do oficjalnej siatki skautingowej angielskiego klubu Wolverhampton Wanderers. Był to niezwykle ważny krok w jego zawodowym rozwoju. W kolejnych latach młody działacz kontynuował współpracę z renomowanymi zespołami z Europy Zachodniej.

Z czasem jego kompetencje docenili inni znani pracodawcy z czołowych europejskich lig. Skaut współpracował między innymi z angielskim zespołem Crystal Palace oraz francuskim RC Lens. Pozwoliło mu to na doskonałe poznanie specyfiki zachodniego rynku transferowego. Zdobyta tam wiedza stała się solidnym fundamentem do późniejszej pracy na polskim podwórku. Obecnie te doświadczenia mogą przynieść wymierne korzyści jego nowemu zespołowi.

Gdzie pracował Łukasz Stupka przed transferem?

Na rodzimym rynku piłkarskim nowy przedstawiciel płockiego zespołu stawiał pierwsze kroki w pierwszoligowej drużynie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Następnie pracował jako dyrektor skautingu w Górniku Łęczna oraz Wiśle Kraków, gdzie odpowiadał za politykę transferową. W sezonie 2021/2022 pełnił natomiast funkcję dyrektora sportowego w łódzkim Widzewie. Efektem tej udanej współpracy był wyczekiwany awans klubu z Łodzi do rozgrywek ekstraklasy. Stanowi to niezaprzeczalny dowód jego skuteczności na polskim rynku.

Działacz sportowy dysponuje także bardzo solidnym zapleczem edukacyjnym z zakresu funkcjonowania klubów piłkarskich. Absolwent ukończył studia z zarządzania w sporcie na uczelniach w Anglii i Hiszpanii, co przekłada się na jego nowoczesne podejście do futbolu. Ponadto posiada dyplom prestiżowych studiów podyplomowych FIFA zrealizowanych w Warszawie. Przedstawiciele klubu Wisła Płock oficjalnie poinformowali o tych kwalifikacjach w swoim komunikacie. Radosław Kucharski opuścił to stanowisko po zakończeniu ostatniego sezonu ekstraklasy.