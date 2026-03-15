Novak Djoković i turniej ATP Miami. Kontuzja wyklucza Serba, ale co z jego powrotem?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-15 21:16

Novak Djoković, trzeci tenisista świata, nie weźmie udziału w prestiżowym turnieju ATP Miami, który rozpoczyna się w środę. Organizatorzy potwierdzili absencję serbskiego zawodnika, wskazując na kontuzję prawego ramienia jako przyczynę. Wielu kibiców tenisa zastanawia się, jak poważna jest dolegliwość Djokovicia i kiedy będzie mógł powrócić do rywalizacji w tak ważnych zmaganiach ATP Miami.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Sukcesy Djokovicia w turnieju ATP Miami

38-letni Novak Djoković to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii dyscypliny, który w przeszłości aż sześciokrotnie triumfował w turnieju ATP w Miami. Serb odnosił zwycięstwa na kortach Florydy w latach 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 i 2016, zbudowując imponującą serię triumfów. Jego dominacja w tym turnieju była przez lata niekwestionowana.

W poprzedniej edycji turnieju ATP Miami, Djoković również pokazał swoją klasę, docierając aż do finału rozgrywek. Mimo ambitnej postawy, w decydującym meczu musiał uznać wyższość młodszego Czecha Jakuba Mensika, zajmując ostatecznie drugie miejsce. Jego tegoroczna absencja jest zatem sporym osłabieniem dla turnieju.

Kiedy poznamy rywali Polaków w Miami?

Organizatorzy turnieju ATP Miami zapowiedzieli, że oficjalne rozlosowanie drabinki turniejowej nastąpi w poniedziałek. To właśnie wtedy wszyscy uczestnicy, w tym polscy reprezentanci, poznają swoich pierwszych przeciwników w tegorocznych zmaganiach. Czekanie na ujawnienie par jest zawsze momentem pełnym emocji dla zawodników i fanów.

W gronie tenisistów, którzy z niecierpliwością oczekują na losowanie, znajdują się dwaj polscy zawodnicy – Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Obaj Polacy mają nadzieję na udany występ w Miami i liczą na korzystne rozstrzygnięcia. Ich rywale zostaną ogłoszeni już wkrótce, co pozwoli im na finalne przygotowania do meczów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.