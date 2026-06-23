Norwegia wygrywa z Senegalem na MŚ 2026. Zobacz kto został bohaterem boiska

Przebieg meczu piłkarskich mistrzostw świata

Skandynawowie odnieśli zwycięstwo nad afrykańskim zespołem na stadionie w okolicach Nowego Jorku. Wynik meczu na 1:0 otworzył w 43. minucie Marcus Pedersen. Piłkarz przejął piłkę po niecelnym podaniu Kalidou Koulibaly'ego i skutecznie uderzył na bramkę. Był to zawodnik rezerwowy, który w piętnastej minucie zmienił na boisku Juliana Ryersona. Spotkanie od początku toczyło się z przewagą europejskiego zespołu, który stworzył wcześniej kilka groźnych sytuacji.

W drugiej połowie widowisko zdominował znakomity napastnik Erling Haaland. Gracz Manchesteru City w 48. minucie wykorzystał celne podanie Martina Odegaarda i podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Kilkadziesiąt sekund później bramkę kontaktową dla reprezentacji Senegalu zdobył Ismaila Sarr. Norwegowie odpowiedzieli szybkim atakiem, a Haaland w 58. minucie ustrzelił swojego drugiego gola, po odbiciu piłki od poprzeczki. Było to dokładnie jego pięćdziesiąte dziewiąte trafienie w barwach narodowych.

Kto wywalczył awans do kolejnej fazy?

W doliczonym czasie gry zawodnicy z Senegalu starali się jeszcze odwrócić losy tego zaciętego spotkania. Ismaila Sarr zdobył swojego drugiego gola po bardzo składnej i kombinacyjnej akcji całego zespołu. Napastnik Crystal Palace miał nawet dobrą szansę na strzelenie hat-tricka z rzutu rożnego. Piłka po jego uderzeniu głową przeleciała jednak nieznacznie nad poprzeczką. Sędzia Wilton Sampaio z Brazylii zakończył zawody wynikiem 3:2 przy ponad osiemdziesięciotysięcznej publiczności.

Wygrana zapewniła Norwegom bezpośredni awans do 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Podobny sukces osiągnęła w grupie I reprezentacja Francji, która gładko pokonała Irak stosunkiem 3:0. Obie niepokonane dotąd europejskie drużyny zmierzą się ze sobą w najbliższy piątek. Senegal powalczy natomiast z Irakiem wyłącznie o trzecią lokatę na koniec fazy grupowej. Dla afrykańskiej ekipy była to już czwarta kolejna porażka z rywalem z Europy w turnieju tej rangi.