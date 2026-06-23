Norwegia pokonuje Senegal na MŚ 2026. Znamy kolejnego uczestnika 1/16 finału

Przebieg spotkania i zdobyte bramki

Mecz pomiędzy reprezentacjami Norwegii i Senegalu rozpoczął się od ataków obu stron. Wynik spotkania otworzył w 43. minucie Marcus Pedersen. Po pierwszej połowie zespół ze Skandynawii prowadził jedną bramką. W drugiej części meczu na boisku dominował Erling Haaland, trafiając do siatki rywali w 48. oraz 58. minucie.

Zespół z Afryki do samego końca walczył o zmianę niekorzystnego rezultatu. Dwa trafienia dla afrykańskiej drużyny zanotował Ismaila Sarr, który zapisał się na liście strzelców w 53. minucie. Ten sam zawodnik powtórzył swój wyczyn pod sam koniec regulaminowego czasu gry. Jego druga bramka padła dokładnie w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.

Jak wygląda sytuacja w grupie I?

Zwycięstwo 3:2 zagwarantowało norweskim piłkarzom bezpośredni udział w 1/16 finału turnieju. Wcześniej rozegrano również inne spotkanie w ramach tej samej grupy I. W tamtym pojedynku reprezentacja Francji pokonała Irak, kończąc mecz wynikiem 3:0. Dzięki obu tym rozstrzygnięciom układ sił w tabeli jest coraz bardziej klarowny.

Mecz w East Rutherford koło Nowego Jorku przyciągnął na trybuny ogromną liczbę kibiców. Oficjalne statystyki potwierdzają obecność dokładnie 80663 widzów na obiekcie. Głównym arbitrem tego ważnego meczu był brazylijski sędzia Wilton Sampaio. Ostatecznie norweska drużyna utrzymała korzystny rezultat do ostatniego gwizdka arbitra.