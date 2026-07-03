Cristiano Ronaldo z kolejnym rekordem na mistrzostwach świata. Sprawdź, kto zagrał więcej meczów

Kolejny występ Ronaldo na mistrzostwach świata

Portugalski gwiazdor nie przestaje śrubować historycznych osiągnięć na najważniejszych turniejach piłkarskich. Podczas mistrzostw świata w 2026 roku reprezentacja Portugalii zmierzyła się z Chorwacją w fazie pucharowej. Spotkanie 1/16 finału zostało rozegrane na stadionie w Toronto. Dla słynnego zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego był to już dwudziesty szósty występ na mundialu w jego wieloletniej karierze. Kibice zgromadzeni na kanadyjskim obiekcie byli świadkami kolejnego ważnego wydarzenia w historii futbolu.

Wynik osiągnięty przez kapitana portugalskiej kadry daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Wyprzedza go obecnie tylko jeden zawodnik w historii globalnego czempionatu. Argentyńczyk Lionel Messi zajmuje pozycję lidera z dorobkiem dwudziestu dziewięciu rozegranych spotkań. Obaj piłkarze od lat dominują w najważniejszych statystykach dotyczących mistrzostw świata. Ich regularna gra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym zapisała się na zawsze w kronikach sportowych.

Jakie wyniki osiągnęli Polacy i Chorwaci

Mecz w Toronto przyniósł również imponujące osiągnięcia dla reprezentantów drużyny przeciwnej. Lider środka pola w zespole Chorwacji, Luka Modrić, zagrał po raz dwudziesty trzeci w meczu w ramach mistrzostw świata. Z kolei jego rodak Ivan Perisić pojawił się na mundialowych boiskach po raz dwudziesty pierwszy. Obaj zawodnicy stanowią od wielu lat fundament swojej narodowej reprezentacji na wielkich imprezach. Ich regularne występy na międzynarodowych turniejach budzą nieustannie wielkie uznanie w piłkarskim świecie.

W historycznym zestawieniu z największą liczbą meczów na mistrzostwach świata znajdują się również reprezentanci Polski. Władysław Żmuda jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, mając na swoim koncie dokładnie dwadzieścia jeden rozegranych spotkań. Legendarny obrońca wyprzedza w rankingu Grzegorza Latę, który zaliczył równe dwadzieścia mundialowych występów. Dokonania tych dawnych gwiazd biało-czerwonych wciąż plasują ich w elitarnej czołówce najlepszych zawodników globu. Od dekad żaden polski gracz nie zdołał pobić ich imponujących, legendarnych już rekordów.