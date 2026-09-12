Mistrzostwa Europy siatkarzy z sensacyjnymi wynikami. Kto pokonał gospodarzy turnieju?

Kto jest liderem grupy B

Reprezentacja Ukrainy sprawiła dużą niespodziankę, pokonując gospodarzy z Bułgarii 3:1 w sobotnim spotkaniu. Dzięki temu ukraińscy siatkarze zostali liderami grupy B, notując komplet trzech zwycięstw w dotychczasowych meczach. Ich wygrana w Sofii skomplikowała sytuację gospodarzy na tym etapie rozgrywek.

W tej samej grupie reprezentacja Polski zgodnie z planem pokonała Izrael 3:0. Polska drużyna zajmuje obecnie drugą lokatę w zestawieniu, mając za sobą o jedno spotkanie mniej niż lider i nie ponosząc jeszcze żadnej porażki. Kolejną niespodziankę w turnieju przyniosła grupa C, gdzie Dania wygrała z Holandią 3:0.

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W grupie D nie doszło do sensacji, a faworyzowana Francja pewnie wygrała z reprezentacją Turcji z wynikiem 3:0. Tegoroczne zmagania odbywają się w czterech europejskich krajach. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy, które odpowiadają za organizację najważniejszych meczów.

Polska rozegra swoje spotkania fazy grupowej i pucharowej do ćwierćfinałów w Bułgarii, natomiast decydujące mecze odbędą się w Mediolanie. Po zmianie regulaminu stawka turnieju znacznie wzrosła. Złoty medalista mistrzostw wywalczy jedyną bezpośrednią przepustkę na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.