Niemcy za burtą mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sensacyjny awans Paragwaju

Sensacyjne rozstrzygnięcie w Bostonie

Podczas spotkania 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata 2026 reprezentacja Niemiec uległa Paragwajowi. Mecz rozegrany w Bostonie na oczach 63 945 widzów dostarczył sporych emocji. Po upływie regulaminowego czasu gry oraz dogrywce na tablicy świetlnej widniał wynik 1:1.

O ostatecznym awansie do kolejnej fazy turnieju musiały zadecydować rzuty karne. W tej próbie nerwów lepiej poradzili sobie piłkarze z Ameryki Południowej, wygrywając serię jedenastek 4-3 i zapewniając sobie cenne zwycięstwo nad faworyzowanym rywalem z Europy.

Kto strzelał bramki w regulaminowym czasie?

Jako pierwsi na prowadzenie w tym spotkaniu wyszli Paragwajczycy. W 42. minucie spotkania Julio Encisi popisał się celnym uderzeniem głową, otwierając wynik meczu. Do przerwy to reprezentacja z Ameryki Południowej schodziła z jednobramkową zaliczką.

Niemcy zdołali wyrównać niedługo po zmianie stron. W 54. minucie Kai Havertz pokonał bramkarza rywali, również skutecznie główkując. W trakcie meczu sędzia Jalal Jayed z Maroka pokazał cztery żółte kartki. Ukarani zostali: Kai Havertz i Jamal Musiala w ekipie niemieckiej oraz Andres Cubas i Matias Galarza w drużynie Paragwaju.