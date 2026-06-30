Niemcy remisują z Paragwajem. Kto zagra w 1/8 finału mistrzostw świata?

Emocjonujące starcie w Bostonie

Mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata przyniósł sporo emocji. Spotkanie rozegrane w Bostonie przed ponad 63 tysiącami widzów zakończyło się remisem 1:1. Pierwsza połowa należała do reprezentacji z Ameryki Południowej.

W 42. minucie prowadzenie dla Paragwaju zdobył Julio Enciso. Po przerwie do wyrównania doprowadził Kai Havertz, pokonując bramkarza rywali w 54. minucie meczu. Obie bramki w tym wyrównanym pojedynku padły po strzałach głową.

Kto awansuje do 1/8 finału?

Zarówno podstawowy czas gry, jak i dodatkowe 30 minut dogrywki nie przyniosły rozstrzygnięcia. O tym, kto zagra w 1/8 finału MŚ 2026, zdecydują rzuty karne. Obie drużyny otrzymały po dwie żółte kartki w trakcie meczu.

Wśród ukaranych znaleźli się Kai Havertz i Jamal Musiala z drużyny niemieckiej oraz Andres Cubas i Matias Galarza reprezentujący Paragwaj. Mecz sędziował arbiter z Maroka, Jalal Jayed, na stadionie zgromadziło się dokładnie 63 945 kibiców.