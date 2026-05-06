Niemiecki matura 2026. Co było na maturze? Taki email mógł pojawić się w zadaniach [PRZECIEKI, ZADANIE, ODPOWIEDŹ]

Matura 2026 z języka niemieckiego rozpoczęła się 6 maja o godzinie 9:00.

Jednym z kluczowych zadań na maturze z języka niemieckiego jest napisanie e-maila.

E-mail musi mieć określoną strukturę, a jego długość powinna wynosić 80-130 słów.

Sprawdź, jak napisać e-mail, który zapewni ci wysoki wynik na maturze!

Na maturze 2026 z języka niemieckiego jednym z kluczowych zadań była wypowiedź pisemna, najczęściej w formie e-maila, wpisu na blogu lub listu prywatnego. Tego typu zadanie należy do najwyżej punktowanych, dlatego jego poprawne wykonanie ma duży wpływ na końcowy wynik egzaminu. Zdający musieli napisać tekst o długości około 80–130 słów, odnosząc się do polecenia zawierającego kilka konkretnych punktów. Bardzo ważne było nie tylko wspomnienie o każdym z nich, ale również ich rozwinięcie i przedstawienie w logiczny sposób.

Matura z niemieckiego 2026 - potencjalne zadanie na maturze

Jednym z często pojawiających się zadań na maturze z języka niemieckiego, zwłaszcza na poziomie podstawowym, jest napisanie e-maila do przyjaciela. Tematyka takich e-maili bywa różnorodna, ale często dotyczy opisania jakiegoś wydarzenia, doświadczenia czy, jak w naszym przykładzie, podróży. Jest to forma wypowiedzi pisemnej, która pozwala sprawdzić umiejętność swobodnego komunikowania się w języku niemieckim w kontekście nieformalnym.

Jak powinien być skonstruowany taki e-mail?

E-mail do przyjaciela powinien zawierać następujące elementy:

Zwrot powitalny : Nieformalny, np. Liebe/r [imię przyjaciela], lub Hallo [imię przyjaciela],

: Nieformalny, np. Liebe/r [imię przyjaciela], lub Hallo [imię przyjaciela], Wstęp : Krótkie wprowadzenie do tematu, np. nawiązanie do poprzedniego kontaktu lub wyrażenie radości z pisania.

: Krótkie wprowadzenie do tematu, np. nawiązanie do poprzedniego kontaktu lub wyrażenie radości z pisania. Rozwinięcie : Główna część e-maila, w której realizujemy wszystkie punkty zadania. W przypadku opisu podróży, należy zawrzeć informacje o miejscu, czasie, wrażeniach, napotkanych trudnościach, ciekawych wydarzeniach itp. Ważne jest, aby rozwinąć każdy z podpunktów polecenia.

: Główna część e-maila, w której realizujemy wszystkie punkty zadania. W przypadku opisu podróży, należy zawrzeć informacje o miejscu, czasie, wrażeniach, napotkanych trudnościach, ciekawych wydarzeniach itp. Ważne jest, aby rozwinąć każdy z podpunktów polecenia. Zakończenie : Podsumowanie, wyrażenie nadziei na spotkanie, zaproszenie, itp.

: Podsumowanie, wyrażenie nadziei na spotkanie, zaproszenie, itp. Zwrot pożegnalny : Nieformalny, np. Viele Grüße, Liebe Grüße, Bis bald,

: Nieformalny, np. Viele Grüße, Liebe Grüße, Bis bald, Podpis: Twoje imię.

Co powinien zawierać e-mail opisujący podróż?

E-mail w tym przypadku powinien zawierać następujące informacje:

Miejsce i czas podróży : Gdzie i kiedy odbyła się podróż.

: Gdzie i kiedy odbyła się podróż. Powód/cel podróży : Dlaczego tam pojechałeś/pojechałaś.

: Dlaczego tam pojechałeś/pojechałaś. Opis miejsca : Co Ci się podobało, co Cię zaskoczyło, jakie były widoki, atmosfera.

: Co Ci się podobało, co Cię zaskoczyło, jakie były widoki, atmosfera. Doświadczenia/wydarzenia : Co robiłeś/robiłaś, kogo spotkałeś/spotkałaś, jakie były najciekawsze momenty.

: Co robiłeś/robiłaś, kogo spotkałeś/spotkałaś, jakie były najciekawsze momenty. Wnioski/wrażenia : Jak się czułeś/czułaś, czy polecasz to miejsce.

: Jak się czułeś/czułaś, czy polecasz to miejsce. Ważne jest, aby używać języka poprawnego gramatycznie. Pamiętaj o spójności i logice wypowiedzi oraz o limicie słów (zazwyczaj 80-130 wyrazów).

Przykładowy e-mail po niemiecku - odpowiedź zgodna z wytycznymi CKE

Liebe Anna,

wie geht es dir? Ich hoffe, alles ist gut! Ich wollte dir unbedingt von meiner letzten Reise erzählen. Letzte Woche war ich in den Alpen, genauer gesagt in Garmisch-Partenkirchen. Es war einfach fantastisch!

Ich bin dorthin gefahren, um ein paar Tage zu wandern und die frische Bergluft zu genießen. Das Wetter war perfekt und die Aussicht von den Bergen war atemberaubend. Ich habe viele schöne Wanderwege entdeckt und sogar einen kleinen Bergsee gefunden, in dem ich geschwommen bin. Es war zwar kalt, aber eine tolle Erfahrung! Abends habe ich immer in einer gemütlichen Hütte gegessen.

Ich kann dir diese Gegend wirklich empfehlen. Vielleicht fahren wir mal zusammen dorthin?

Viele Grüße,

XYZ