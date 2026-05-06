Znamy datę pierwszej fali upałów w Polsce. Termometry wskażą ponad 30 stopni

Upały wracają do Polski w maju. Temperatury poszybują w górę

Po chwilowym załamaniu pogody, Polska musi przygotować się na potężne uderzenie gorąca, a termometry w maju pokażą ponad 30°C.

Eksperci przewidują, że szczyt upałów przypadnie na okolice 13 maja, z najwyższymi temperaturami w centrum i na południu Polski.

Zmienna aura i wysokie temperatury to trudny czas dla meteopatów i osób walczących z migrenami, dlatego kluczowe jest dbanie o odpowiednie nawodnienie i zdrowie.

Gwałtowne ocieplenie po fali chłodu. Prognozy na połowę maja

Tegoroczny maj zaskoczył synoptyków, przynosząc dużo ciepła i słońca na przekór pierwotnym prognozom. W najbliższym czasie czekają nas jednak chłodniejsze dni z opadami deszczu i burzami. Nad wieloma regionami Polski już zebrały się chmury i spadł pierwszy deszcz. W czwartek i piątek (7 i 8 maja) temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 13 stopni Celsjusza. Należy pamiętać, że wiosną 2026 roku znaczna część kraju zmaga się z poważną suszą. Sytuacja ta sprzyja powstawaniu pożarów, dlatego leśnicy apelują o ostrożność. We wtorek, 5 maja, potężny pożar wybuchł w pobliżu Kozaków na Lubelszczyźnie, trawiąc około 250 hektarów lasu. Niestety, w trakcie akcji gaśniczej śmierć poniósł doświadczony pilot.

Przewidywania na kolejne dni maja zapowiadają duże zmiany. Po krótkotrwałym ochłodzeniu, powróci gorące powietrze, a według synoptyków, do Polski dotrą pierwsze w tym roku upały. Już w weekend (9 i 10 maja) termometry znów pokażą około 20 stopni Celsjusza. Jak informuje serwis twojapogoda.pl, to będzie zaledwie przedsmak. Zgodnie z europejskim modelem pogodowym ECMWF, w poniedziałek, 11 maja, rozpocznie się fala gorąca z temperaturami rzędu 24-28 stopni w całej Polsce. Towarzyszyć im będzie słońce, choć lokalnie mogą wystąpić gwałtowne zjawiska burzowe. Największe upały spodziewane są w środę, 13 maja. Wtedy wartości na termometrach mogą lokalnie dobić nawet do 34 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w centralnych i południowych regionach kraju. Trzeba jednak pamiętać, że są to prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Meteopaci i osoby z migrenami ucierpią najbardziej

Niestabilna pogoda z ostatnich dni daje się we znaki naszym organizmom. Negatywne skutki odczuwają zwłaszcza meteopaci, osoby zmagające się z migrenami oraz bólami reumatycznymi.

Upały sprzyjają odwodnieniu, co może powodować skurcz naczyń w mózgu i nasilać ataki migreny. Ponadto ostre słońce jest częstym czynnikiem wyzwalającym ból u osób wrażliwych na światło. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w "Cephalalgia", oficjalnym piśmie International Headache Society, nagłe skoki lub spadki ciśnienia atmosferycznego korelują z częstszym występowaniem migren. Choć meteopatia bywa bagatelizowana, jest zjawiskiem powszechnym. Podczas upałów wrażliwe na zmiany pogody osoby mogą cierpieć na bóle głowy, zmęczenie, spadek koncentracji czy pogorszenie nastroju.

W trosce o zdrowie w gorące dni niezwykle istotne jest nawodnienie. Należy regularnie sięgać po wodę, nie czekając na uczucie pragnienia, i zrezygnować ze słodzonych napojów oraz alkoholu, które mogą potęgować odwodnienie. Organizm wspomoże również lekkostrawna dieta oparta na warzywach i owocach.