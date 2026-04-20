Nicola Zalewski wygwizdany na Stadio Olimpico. Kibice Romy nie zapomnieli o dawnych urazach

Zmagania w Serie A przyciągnęły uwagę kibiców z naszego kraju, chociaż na starcie zabrakło biało-czerwonych na boisku. Nicola Zalewski rozpoczął zawody jako rezerwowy Atalanty, a po przeciwnej stronie na ławce AS Roma zasiadł Jan Ziółkowski.

Kadrowicz zameldował się na placu gry po przerwie, zmieniając Charlesa De Ketelaere. Od razu po wejściu na murawę Stadio Olimpico powitały go potężne gwizdy, które powtarzano przy każdym jego dotknięciu futbolówki. Z pewnością wywołało to u niego trudne emocje, gdyż to właśnie w rzymskim zespole rozwijał się przez lata i stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu.

Nicola Zalewski na cenzurowanym u kibiców

Złość rzymskich sympatyków wynika bezpośrednio z incydentów z 2025 roku, gdy w okolicach Koloseum wywieszono obraźliwy transparent wymierzony w kadrowicza. Komunikat na banerze jasno zarzucał mu nielojalność i zdradę, co miało ścisły związek z rzekomym przekazywaniem prasie poufnych informacji z klubowej szatni oraz doniesieniami o jego życiu prywatnym.

Na Półwyspie Apenińskim głośno było ostatnio o nieoficjalnym związku zawodnika z influencerką Emily Pallini, byłą partnerką rapera Ludwiga, będącego bliskim znajomym gracza. Fani Romy postanowili bezlitośnie wykorzystać te obyczajowe plotki przeciwko wychowankowi, prezentując na trybunach złośliwy baner o treści „Lepiej być pijanym niż Zalewskim”. Skandowane i wypisane hasło stanowiło celową modyfikację tekstu znanej piosenki.