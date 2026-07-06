Neymar ogłosił koniec kariery w reprezentacji. Co doprowadziło do tej ostatecznej decyzji?

Smutny koniec legendy na mistrzostwach świata

Reprezentacja Brazylii przegrała z Norwegią 1:2 w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Wynik ten oznacza przedwczesne odpadnięcie z turnieju jednego z głównych faworytów rozgrywek. Chwilę po ostatnim gwizdku sędziego Neymar ogłosił zakończenie kariery w narodowych barwach. Mimo że w doliczonym czasie gry zdołał on strzelić bramkę z rzutu karnego, nie uchroniło to jego drużyny przed bolesną porażką. Ze łzami w oczach i widocznym wzruszeniem napastnik opuścił turniejową murawę.

Areną tego pożegnania był MetLife Stadium zlokalizowany w amerykańskim East Rutherford. Wybór tego miejsca niesie ze sobą niezwykłą wartość symboliczną, ponieważ to właśnie na tym obiekcie napastnik zadebiutował w reprezentacji narodowej w 2010 roku. Pierwszym rywalem południowoamerykańskiej drużyny z udziałem tej gwiazdy były wówczas Stany Zjednoczone w meczu towarzyskim. Po niedzielnym spotkaniu z Norwegami zawodnik w rozmowie z telewizją GE ostatecznie potwierdził, że jego misja zdobycia globalnego trofeum została zakończona. Kibice na całym świecie przyjęli tę informację z wielkim smutkiem.

- Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec. Tu zaczynałem, tu skończyłem – powiedział Neymar, mając na myśli MetLife Stadium w East Rutherford.

Jakie sukcesy odniósł słynny brazylijski napastnik?

Trzydziestoczteroletni piłkarz został dopiero drugim Brazylijczykiem, który zagrał na czterech mundialach bez zdobycia upragnionego mistrzostwa. Wcześniej tego wyczynu dokonał jedynie doświadczony obrońca Thiago Silva. Ostatnie lata gry najsłynniejszego brazylijskiego zawodnika dekady były mocno naznaczone wieloma problemami zdrowotnymi. Z powodu dokuczliwego urazu prawej łydki wystąpił on jedynie w dwóch z pięciu spotkań podczas trwania całego turnieju. We wcześniejszej fazie grupowej spędził na boisku zaledwie piętnaście minut podczas rywalizacji ze Szkocją.

Gwiazdor kończy sportową przygodę z kadrą z bilansem stu trzydziestu występów, osiemdziesięciu goli oraz pięćdziesięciu ośmiu asyst. Jego największe seniorskie sukcesy to Puchar Konfederacji wywalczony w 2013 roku oraz złoty medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku. Reprezentacja Brazylii czeka na triumf w mistrzostwach świata nieprzerwanie od 2002 roku. Kadra odpadała przed finałem w sześciu ostatnich edycjach tej prestiżowej imprezy sportowej. Zalicza się do tego historyczna przegrana 1:7 z Niemcami w 2014 roku oraz cztery porażki w starciach ćwierćfinałowych z zespołami z Europy.