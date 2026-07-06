Neymar z golem na czwartym mundialu. Dołączył do elitarnego grona

Neymar w gronie rekordzistów

Brazylijski napastnik zdobył honorową bramkę w meczu 1/8 finału przeciwko Norwegii, który zakończył się porażką jego zespołu 1:2. Dzięki temu trafieniu Neymar został siódmym graczem w historii z golami na co najmniej czterech mistrzostwach świata. Jego wcześniejsze bramki na mundialach padły podczas turnieju w Brazylii w 2014 roku, w Rosji w 2018 roku oraz w Katarze w 2022 roku.

Łącznie brazylijski gwiazdor ma na swoim koncie już dziewięć trafień w finałach mistrzostw świata. Osiągnięcie to stawia go w jednym rzędzie z takimi legendami futbolu, jak jego rodak Pele. Oprócz nich bramki na czterech mundialach zdobywali także Niemcy Uwe Seeler i Miroslav Klose oraz Chorwat Ivan Perisić.

Kto strzelał najczęściej w historii mundiali?

Absolutnym rekordzistą w tej klasyfikacji pozostaje Cristiano Ronaldo. Portugalczyk jest jedynym zawodnikiem, który strzelał gole na sześciu różnych mistrzostwach świata. Tuż za nim plasuje się Argentyńczyk Lionel Messi, który wpisywał się na listę strzelców podczas pięciu edycji tego prestiżowego turnieju.

Warto dodać, że zarówno Ronaldo, jak i Messi nadal rywalizują w trwającym turnieju, którego gospodarzami są USA, Kanada i Meksyk. Dla porównania, w trzech mundialach do siatki trafiało znacznie więcej piłkarzy, w tym wybitni reprezentanci Polski – Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach.