MŚ 2026. Mecz Meksyku z Anglią opóźniony. O której początek?

Burze w okolicach stadionu Azteca

Mecz 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata MŚ 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią nie rozpoczął się zgodnie z planem. FIFA poinformowała, że z powodu burz w rejonie stadionu Azteca spotkanie zostało przesunięte. Zmiana czasu rozpoczęcia to bezpośredni skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych panujących w mieście Meksyk.

Zgodnie z nowym harmonogramem rywalizacja o awans do kolejnej rundy ma wystartować o godzinie 3.00 czasu polskiego. Kibice obu drużyn musieli uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na poprawę pogody i gwizdek sędziego.

Z kim zagra zwycięzca?

Stawka opóźnionego spotkania jest bardzo wysoka. Zespół, który wyjdzie zwycięsko z konfrontacji Meksyku z Anglią, uzyska awans do ćwierćfinału turnieju. Tam na triumfatora czeka już kolejna reprezentacja, która zapewniła sobie miejsce w najlepszej ósemce.

Przeciwnikiem w kolejnej fazie rozgrywek będzie Norwegia. Drużyna ta we wcześniejszym meczu 1/8 finału pokonała reprezentację Brazylii wynikiem 2:1, co było jednym z ważniejszych wydarzeń dotychczasowej fazy pucharowej.