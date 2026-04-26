Netland MKS Kalisz wrócił do Ekstraklasy siatkarek. Jak zakończyła się decydująca rywalizacja?

Imponujący sezon Netlandu MKS Kalisz

Kaliszanki pod wodzą trenera Sebastiana Devasha zanotowały w fazie zasadniczej imponujący bilans. W 22 rozegranych meczach pierwszej ligi siatkarek doznały zaledwie jednej porażki, co świadczy o ich dominacji w rozgrywkach. Ich stabilna forma była kluczowa w drodze do finału.

Sukcesy na zapleczu ekstraklasy kontynuowały się w fazie play-off. Drużyna z Kalisza zwyciężyła w obu pojedynkach ćwierćfinałowych. Następnie z taką samą pewnością pokonały rywalki w półfinałach, również bez straty meczu. To zapewniło im komfortowe miejsce w finale ligi. Ich konsekwentna gra była kluczem do sukcesu na tym etapie.

Finałowa walka o Ekstraklasę siatkarek. Czy Kaliszanki wykorzystały atut boiska?

Rywalizacja finałowa o awans do Ekstraklasy siatkarek rozpoczęła się w Warszawie. Wynikało to z faktu, że hala w Kaliszu była zajęta w terminie pierwszych spotkań z powodu Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. Zmiana gospodarza na start nie wpłynęła negatywnie na determinację zespołu.

Drużyna KSG Warszawa, grając u siebie, przegrała pierwsze starcie 1:3, ale zdołała zwyciężyć w drugim meczu wynikiem 3:1. Kaliszanki, wracając na własny parkiet, wykorzystały atut gospodarza, odnosząc zwycięstwo 3:0 w sobotę. Następnego dnia, w niedzielę, przypieczętowały swój awans do elity kolejną wygraną 3:1. Tym samym rozstrzygnęły rywalizację na swoją korzyść.

Netland MKS Kalisz zastąpi inną drużynę

Powrót Netlandu MKS Kalisz do Ekstraklasy siatkarek oznacza również zmianę w składzie najwyższej klasy rozgrywkowej. Klub z Kalisza zajmie miejsce EcoHarpoonNowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki, która opuszcza elitę. Tym samym, po roku przerwy, kibice ponownie zobaczą Netland MKS w gronie najlepszych zespołów w kraju. Jest to dla klubu znaczące osiągnięcie i potwierdzenie sportowej wartości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.