Netland MKS Kalisz wrócił do Ekstraklasy siatkarek. Jak zakończyła się decydująca rywalizacja?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-26 21:16

Siatkarki Netlandu MKS Kalisz po rocznej przerwie wracają do elity. Zespół z Kalisza zapewnił sobie promocję do Ekstraklasy siatkarek, pokonując w finale pierwszej ligi drużynę KSG Warszawa. Ostatnie spotkania dostarczyły wielu emocji, a decydujący mecz rozegrano przed własną publicznością. Sprawdź, jak przebiegała kluczowa rywalizacja o awans i co przesądziło o sukcesie.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Żółto-niebieska piłka do siatkówki, z napisem "DICAM" na jednym z niebieskich paneli, unosi się w powietrzu nad białą siatką z czarną plecionką. Poniżej siatki widoczne są cztery dłonie z otwartymi palcami, wyciągnięte do góry, próbujące zablokować piłkę. Tło jest jednolite, w odcieniach jasnego beżu i szarości, z ciemniejszym niebiesko-szarym pasem bezpośrednio za siatką.

Imponujący sezon Netlandu MKS Kalisz

Kaliszanki pod wodzą trenera Sebastiana Devasha zanotowały w fazie zasadniczej imponujący bilans. W 22 rozegranych meczach pierwszej ligi siatkarek doznały zaledwie jednej porażki, co świadczy o ich dominacji w rozgrywkach. Ich stabilna forma była kluczowa w drodze do finału.

Sukcesy na zapleczu ekstraklasy kontynuowały się w fazie play-off. Drużyna z Kalisza zwyciężyła w obu pojedynkach ćwierćfinałowych. Następnie z taką samą pewnością pokonały rywalki w półfinałach, również bez straty meczu. To zapewniło im komfortowe miejsce w finale ligi. Ich konsekwentna gra była kluczem do sukcesu na tym etapie.

Finałowa walka o Ekstraklasę siatkarek. Czy Kaliszanki wykorzystały atut boiska?

Rywalizacja finałowa o awans do Ekstraklasy siatkarek rozpoczęła się w Warszawie. Wynikało to z faktu, że hala w Kaliszu była zajęta w terminie pierwszych spotkań z powodu Pucharu Polski piłkarzy ręcznych. Zmiana gospodarza na start nie wpłynęła negatywnie na determinację zespołu.

Drużyna KSG Warszawa, grając u siebie, przegrała pierwsze starcie 1:3, ale zdołała zwyciężyć w drugim meczu wynikiem 3:1. Kaliszanki, wracając na własny parkiet, wykorzystały atut gospodarza, odnosząc zwycięstwo 3:0 w sobotę. Następnego dnia, w niedzielę, przypieczętowały swój awans do elity kolejną wygraną 3:1. Tym samym rozstrzygnęły rywalizację na swoją korzyść.

Netland MKS Kalisz zastąpi inną drużynę

Powrót Netlandu MKS Kalisz do Ekstraklasy siatkarek oznacza również zmianę w składzie najwyższej klasy rozgrywkowej. Klub z Kalisza zajmie miejsce EcoHarpoonNowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki, która opuszcza elitę. Tym samym, po roku przerwy, kibice ponownie zobaczą Netland MKS w gronie najlepszych zespołów w kraju. Jest to dla klubu znaczące osiągnięcie i potwierdzenie sportowej wartości.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.