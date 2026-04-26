Ekstraklasa piłkarska. Lech zdemolował Legię, ale sensacja rozegrała się gdzie indziej

Lech Poznań kontra Legia Warszawa, dominacja mistrzów

Lech Poznań z łatwością pokonał Legię Warszawa 4:0 w prestiżowym meczu 30. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie, które od lat budzi ogromne emocje wśród kibiców, rozstrzygnęło się już w pierwszej połowie, kiedy gospodarze zdobyli wszystkie bramki. Mimo że oba kluby miały odmienne cele na ten sezon – Lech walczył o obronę tytułu, a Legia o utrzymanie – przebieg meczu był jednostronny.

Lech objął prowadzenie już w trzeciej minucie dzięki bramce Alego Gholizadeha, co szybko ustawiło rywalizację. Sytuacja Legii dodatkowo skomplikowała się w 21. minucie, gdy obrońca Rafał Augustyniak został ukarany czerwoną kartką, pozostawiając drużynę w osłabieniu. Mistrzowie Polski bez problemu wykorzystali przewagę, strzelając kolejne trzy gole jeszcze przed przerwą. Dwa trafienia zaliczył Mikael Ishak, a jedno dołożył Michał Gurgul.

Kluczowe zwycięstwo Widzewa Łódź

Widzew Łódź, plasujący się przed tym meczem na przedostatniej pozycji, odniósł niezwykle cenne zwycięstwo u siebie nad Motorem Lublin, wygrywając 2:0. Było to istotne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie, dające łodzianom nadzieję na poprawę sytuacji w tabeli. Bramki dla Widzewa zdobyli Carlos Isaac w 15. minucie oraz Lukas Lerager na początku drugiej połowy.

Wygrana Widzewa wiązała się jednak z poważnymi stratami kadrowymi, które mogą wpłynąć na ich kolejne mecze. Doświadczony duński pomocnik Lukas Lerager, który jesienią był kapitanem FC Kopenhaga w Lidze Mistrzów, doznał groźnie wyglądającej kontuzji kolana w końcówce spotkania, co prawdopodobnie wykluczy go z gry na wiele tygodni. Dodatkowo, w kolejnym klasyku z Legią Warszawa, Widzew będzie osłabiony przez pauzującego za żółte kartki lidera Juljana Shehu oraz kontuzjowanego Szymona Czyża.

"Ten mecz udowodnił, że nie jesteśmy bez szans i ci, którzy nas skreślili, zrobili to za wcześnie. Pokazaliśmy dzisiaj charakter. Odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo, mieliśmy więcej okazji" - przyznał trener Widzewa Aleksandar Vuković.

Tabela Ekstraklasy, inne wyniki 30. kolejki

Po 30. kolejce Lech Poznań utrzymał pozycję lidera Ekstraklasy, gromadząc 52 punkty i wyprzedzając o trzy oczka Górnika Zabrze, który zajmuje drugie miejsce. Górnik, finalista Pucharu Polski, pokonał Jagiellonię Białystok 2:1, co pozwoliło mu umocnić się w czołówce, a Jagiellonia spadła na trzecią lokatę z 46 punktami. Legia Warszawa spadła na 14. miejsce, mając 37 punktów, co stawia ją w trudnej sytuacji przed kolejnymi meczami.

W innych niedzielnych spotkaniach, w Płocku piąta w tabeli Wisła (45 pkt) uległa Radomiakowi 0:1, a jedyną bramkę w 73. minucie zdobył Maurides. Było to drugie z rzędu zwycięstwo piłkarzy z Radomia, dzięki któremu awansowali na ósmą pozycję z 40 punktami, poprawiając swoją sytuację w środku tabeli. Te wyniki miały bezpośredni wpływ na roszady w dolnej i środkowej części klasyfikacji ligowej.

Niespodzianki i ważne mecze ligowe

Największą niespodzianką 30. kolejki Ekstraklasy była porażka Zagłębia Lubin 1:2 z ostatnim w tabeli Bruk-Betem Termalica Nieciecza. Zagłębie, które jeszcze w marcu przewodziło lidze, doznało piątej porażki w sześciu ostatnich występach, co skutkowało spadkiem na siódmą lokatę z 44 punktami. Wynik ten znacząco skomplikował ich pozycję w walce o europejskie puchary.

W sobotnich meczach Lechia Gdańsk przegrała u siebie 1:2 z Rakowem Częstochowa, który dzięki temu awansował na czwartą pozycję z 46 punktami. W pozostałych spotkaniach tego dnia, Korona Kielce zremisowała 1:1 z GKS Katowice, a Cracovia, w debiucie trenera Bartosza Grzelaka, podzieliła się punktami z Pogonią Szczecin, również notując remis 1:1.

"Czuć w klubie, także u zawodników, optymizm. Myślę, że to dobry moment" - ocenił trener Rakowa Łukasz Tomczyk. Jak dodał, po jego zawodnikach widać było, że 2 maja czeka ich ważny mecz, czyli finał Pucharu Polski z Górnikiem.

Piast Gliwice i Arka Gdynia walczą o utrzymanie

30. kolejkę Ekstraklasy zakończy kluczowe spotkanie dla dolnej części tabeli, w którym szesnasty obecnie Piast Gliwice (36 pkt) podejmie Arkę Gdynia, plasującą się tuż za nim z dwoma punktami mniej. Stawką meczu jest wydostanie się ze strefy spadkowej. Dla Piasta zwycięstwo lub remis będzie równoznaczne z opuszczeniem zagrożonej pozycji.

Arka Gdynia natomiast, aby wydostać się ze strefy spadkowej, potrzebuje absolutnie zwycięstwa w tym bezpośrednim starciu. Rezultat tego meczu będzie miał decydujące znaczenie dla układu sił na dole tabeli przed ostatnimi kolejkami sezonu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.