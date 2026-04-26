Ekstraklasa: Lech Poznań deklasuje rywala. Czy wynik 4:0 z Legią zaskoczył wszystkich?

Lech Poznań vs Legia Warszawa – dominacja na boisku

Od samego początku meczu Lech Poznań pokazał swoją siłę, otwierając wynik już w 3. minucie. Pierwszą bramkę dla gospodarzy zdobył Ali Gholizadeh, co ustawiło przebieg rywalizacji. To wczesne trafienie zwiastowało intensywną i pełną emocji pierwszą połowę spotkania w ramach Ekstraklasy.

Przebieg meczu uległ znaczącej zmianie w 21. minucie, kiedy Rafał Augustyniak z Legii Warszawa otrzymał czerwoną kartkę za faul. Oznaczało to, że goście musieli grać w osłabieniu, co znacząco wpłynęło na ich szanse. Sytuacja ta dodatkowo zmotywowała Lecha Poznań do zwiększenia przewagi.

Jak padły kolejne bramki w meczu Lech Legia?

Lech Poznań skutecznie wykorzystał przewagę liczebną, powiększając prowadzenie. Mikael Ishak zdobył drugą bramkę w 31. minucie, a zaledwie siedem minut później, w 38. minucie, Michał Gurgul podwyższył wynik na 3:0. Dynamiczna gra gospodarzy nie pozostawiała wątpliwości co do ich intencji.

Chwilę przed przerwą, w 42. minucie, Mikael Ishak ponownie wpisał się na listę strzelców, ustalając wynik pierwszej połowy na 4:0 dla Lecha Poznań. Bartosz Kapustka z Legii Warszawa otrzymał żółtą kartkę, co podkreślało frustrację w szeregach gości. Sędzia Piotr Lasyk z Bytomia czuwał nad przebiegiem zawodów, które na trybunach oglądało 40 810 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.