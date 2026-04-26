Lech - Legia w Ekstraklasie. Historyczny wynik i co dalej z Legią?

Dominacja Lecha Poznań: historyczny wynik.

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa zakończył się wynikiem 4:0 (4:0), ustanawiając tym samym najwyższe zwycięstwo Lecha nad Legią w historii ligowych spotkań obu drużyn. Bramki dla gospodarzy zdobyli Ali Gholizadeh (3. minuta), Mikael Ishak (31. i 42. minuta) oraz Michał Gurgul (38. minuta).

Spotkanie sędziował Piotr Lasyk z Bytomia, a na stadionie zasiadło 40 810 widzów. W szeregach Legii Warszawa żółtą kartkę otrzymał Bartosz Kapustka, zaś Rafał Augustyniak został ukarany czerwoną kartką w 21. minucie za faul, co znacząco wpłynęło na przebieg rywalizacji.

Jak przebiegała pierwsza połowa meczu?

Mimo że stawką ligowego klasyka zazwyczaj jest mistrzostwo Polski, tym razem cele obu zespołów były diametralnie różne. Legia przystąpiła do meczu po serii dziesięciu spotkań bez porażki, jednak po tej porażce ponownie musi walczyć o utrzymanie w ekstraklasie. Sprzedane na trzy tygodnie przed terminem bilety świadczyły o ogromnym zainteresowaniu kibiców tym spotkaniem.

Spotkanie idealnie rozpoczęło się dla gospodarzy, gdy w trzeciej minucie Ali Gholizadeh precyzyjnym strzałem zza pola karnego pokonał Otto Hindricha, a dyskretną asystę zaliczył Patrik Walemark. Lechici na moment oddali inicjatywę, ale ich ataki wciąż były groźne. Mikael Ishak miał szansę na podwyższenie wyniku, lecz bramkarz Legii skutecznie skrócił kąt i wygrał pojedynek.

Czerwona kartka Rafała Augustyniaka.

Kluczowy moment nastąpił w 18. minucie, kiedy Rafał Augustyniak sfaulował Leo Bengtssona w bocznej strefie boiska. Sędzia Piotr Lasyk początkowo ukarał legionistę żółtą kartką, ale po interwencji VAR i obejrzeniu powtórki na monitorze, zmienił decyzję na czerwoną kartkę. Legia musiała radzić sobie w osłabieniu przez ponad 70 minut.

Trener Marek Papszun natychmiast zareagował na sytuację, ściągając napastnika Rafała Adamskiego i wprowadzając Artura Jędrzejczyka. Lech po tym wydarzeniu zaczął dominować na boisku, a defensywa Legii miała wiele pracy, choć Lechici czasami grali zbyt nonszalancko.

Bramki Lecha: Ishak i Gurgul decydują o wyniku.

Gospodarze dopięli swego w 31. minucie, kiedy po przypadkowym odbiciu piłka trafiła pod nogi Mikaela Ishaka, który niezbyt mocnym, ale skutecznym strzałem pokonał Hindricha. "Kolejorz" kontynuował ataki, a podopieczni Papszuna nie byli w stanie zatrzymać dynamicznych akcji rywali.

Mimo że Patrik Walemark zmarnował kolejną dobrą okazję, Michał Gurgul znalazł się we właściwym miejscu i dobił piłkę do pustej siatki. Jeszcze przed przerwą Mikael Ishak, po dokładnym podaniu Joela Pereiry, strzelił swoją piętnastą bramkę w tym sezonie, ustalając wynik do przerwy na 4:0. W pierwszej połowie Legia, grając w osłabieniu, praktycznie nie zagroziła bramce Bartosza Mrozka.

Druga połowa meczu: brak kolejnych goli.

Piętnastominutowa przerwa pozwoliła legionistom uniknąć większego pogromu, gdyż po zmianie stron Lech nie był już tak zdeterminowany w działaniach ofensywnych. Grając z przewagą jednego zawodnika, poznaniacy nie forsowali tempa i nie stwarzali już większego zagrożenia pod bramką przeciwnika.

W polu karnym gospodarzy również niewiele się działo. Warszawianie szukali honorowego gola, ale przez 90 minut nie oddali ani jednego celnego strzału. W końcówce meczu mistrzowie Polski mocniej zaatakowali, jednak strzały Bengtssona i Jagiełły były niecelne, a słupek uratował Hindricha, co sprawiło, że wynik z pierwszej połowy nie uległ zmianie.

