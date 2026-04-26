Ekstraklasa siatkarek: Budowlani – DevelopRes. Losy mistrzostwa rozstrzygną się w Rzeszowie?

Budowlani Łódź wyrównują stan finału

Czwarty mecz finałowy Ekstraklasy siatkarek pomiędzy PGE Budowlani Łódź a DevelopRes Rzeszów zakończył się wynikiem 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:21) na korzyść zespołu z Łodzi. To zwycięstwo pozwoliło łodziankom wyrównać stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw na 2-2. Oznacza to, że mistrzynie Polski zostaną wyłonione w decydującym, piątym spotkaniu.

Decydujący mecz odbędzie się w Rzeszowie 29 kwietnia o godzinie 20:00. PGE Budowlani Łódź po raz trzeci walczą w finale ligi, jednak dotychczas nie zdobyły najważniejszego klubowego trofeum. DevelopRes Rzeszów natomiast obronił tytuł mistrzowski w poprzednim sezonie.

Przebieg czwartego meczu finałowego w Łodzi?

Inauguracyjna partia czwartego meczu układała się po myśli łodzianek, które utrzymywały dwu- lub trzypunktową przewagę. Mimo że rywalki kilkukrotnie doprowadzały do remisu, Budowlani skutecznie odskakiwali, kończąc seta wynikiem 25:22. Łodzianki wykazały się znacznie lepszą skutecznością w ataku, osiągając 46% w porównaniu do 33% DevelopResu.

Drugi set rozpoczął się od prowadzenia rzeszowianek 6:3, jednak miejscowe szybko zniwelowały straty, rozpoczynając zaciętą walkę punkt za punkt. Losy tej partii rozstrzygnęły się w grze na przewagi, gdzie DevelopRes Rzeszów wykorzystał trzecią piłkę setową, triumfując 27:25. W trzecim secie walka trwała nadal, a PGE Budowlani Łódź w końcówce wypracowali sobie dwupunktową przewagę, zwyciężając 25:22.

Kluczowe zawodniczki czwartego meczu finałowego?

Czwarta partia od samego początku przebiegała pod kontrolą zespołu z Łodzi, który systematycznie powiększał przewagę do 9:7, 13:7 i 16:9. Paulina Damaske była w tym secie nie do zatrzymania w ataku i rewelacyjnie spisywała się w obronie. Mimo prób rywalek, łodzianki kontrolowały przebieg gry i zakończyły spotkanie przy trzeciej piłce meczowej wynikiem 25:21.

Najwięcej punktów dla PGE Budowlanych Łódź zdobyły: Paulina Damaske (21 punktów), Maja Storck (20 punktów) oraz Rodica Buterez (19 punktów). Po stronie DevelopResu Rzeszów wyróżniły się Julita Piasecka (17 punktów), Laura Heyrman (15 punktów) i Taylor Bannister (12 punktów).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.